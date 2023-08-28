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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر

مرسيدس GLA موديل
مرسيدس GLA موديل 2023

استطاعت شركة مرسيدس الألمانية وعملاقة تصنيع السيارات، أن تحتل شعبية كبيرة داخل السوق المصري لما تقدمة من طرازات قوية ومختلفة، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، أومن ناحية التصميات الخارجية ومنها اصدارات الفئة الرياضية.

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وتعد السيارة GLA موديل 2023 من ابرز اصدارات نجمة مرسيدس الالمانية عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الفاخرة، والتي يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة تحمل حزمة من التجهيزات القوية.

مرسيدس GLA موديل 2023

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 في السوق المصري 

 

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي مع مصابيح أمامية عدوانية الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، ومجموعة من حساسات الحركة بالناحية الامامية والخلفية، وكاميرا للمتابعة.

مرسيدس GLA موديل 2023

وحصلت السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 على مجموعة من وسائل الرفاهية ابرزها شاشة عرض الوسائط المتعددة مع نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالاضافة إلى باقة انظمة المساعدة ومكابح عالية الاداء، ووسائد هوائية للحماية ومثبت سرعة.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتعتمد السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 163 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر/ساعة. 

مرسيدس GLA موديل 2023

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر 

 

تقدم مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 2.025.000 جنيه، ومن خلال فئة واحدة من التجهيزات.

مرسيدس GLA موديل 2023
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