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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرخص سعر للزيرو.. اشتر مرسيدس B 200 موديل 2023 | صور

مرسيدس B 200 موديل
مرسيدس B 200 موديل 2023

تتنوع إصدارات العلامة التجارية الألمانية مرسيدس داخل السوق المصري والعالمي، حيث تقدم باقة من الطرازات القوية، والتي تختلف بين تصميم السيدان والرياضي من عائلة الـ SUV، وبالإضافة إلى فئة الهاتشباك، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية.

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وتبقى السيارة B 200 موديل 2023 هي ارخص سيارات النجمة الألمانية في السوق المصري، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبقيمة سعرية تنافس الكثير من الإصدارات المطروحة محليًا سواء من نفس الصانع او غيرها من علامات تجارية أخرى.

مرسيدس B 200 موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ارخص سيارات مرسيدس موديل 2023 المقدمة في مصر

 

  • زودت السيارة B 200 موديل 2023 بمحرك 1300 CC تيربو بقوة اجمالية قدرها 163 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، 4 سلندر.
مرسيدس B 200 موديل 2023
  • تعمل سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 عبر منظومة الجر الامامي للعجلات، حيث تعتمد على ناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كيلومتر/ساعة.
مرسيدس B 200 موديل 2023
  • تعتبر السيارة B 200 موديل 2023 من الطرازات الاقتصادية للوقود، حيث تستهلك 5.7 لتر فقط عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كم، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.
مرسيدس B 200 موديل 2023

سعر مرسيدس B 200 موديل 2023 الأرخص في السوق المصري 

 

تقدم ارخص سيارات مرسيدس "B 200 موديل 2023" بقيمة سعرية قدها مليون و675 الف جنيه.

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