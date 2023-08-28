مرسيدس تكشف عن نسختها الكهربائية EQA الجديدة | صور

تواصل نجمة مرسيدس من تألقها بعد أن كشفت رائدة صناعة السيارات الألمانية، عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة EQA، والتي تعتمد على قدرات فنية متطورة بتكنولوجيا الطاقة الكهربائية، إلى جانب الكثير من التجهيزات.

السيارة الكهربائية مرسيدس EQA

القدرات الفنية للسيارة الكهربائية مرسيدس EQA

تقدم السيارة مرسيدس EQA بمحرك كهربائي يتمكن من انتاج 190 حصانا 140 كيلووات، بالإضافة إلى بطارية سعة 70.5 كيلووات/ساعة، إلى جانب مدى للسير يبلغ 550 كيلومتر.

السيارة الكهربائية مرسيدس EQA

تجهيزات وابرز مواصفات السيارة مرسيدس EQA

السيارة الكهربائية مرسيدس EQA

تحتوي السيارة مرسيدس EQA على شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى مقودحركة متعدد المهام، والكثير من اللمسات العصرية الداخلية، ومكيف هواء أوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي.

السيارة الكهربائية مرسيدس EQA

وترتكز السيارة مرسيدس EQA على جنوط رياضية تتراوح بين 18 و20 بوصة، مع عتبات جانبية رياضية، واقطاب ثنائية على جانبية السقف، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل واضاءة LED، وبنسبة طول كلي للسيارة بلغت 4.46 متر.