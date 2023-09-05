سعر مرسيدس C200 موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم نجمة مرسيدس الالمانية، عدد كبير من السيارات القوية والمختلفة داخل السوق المصري، والتي تتنوع من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية، والتقنيات المستخدمة ايضا بحسب كل فئة وطراز، ومن بين هذه الاصدارات هي النسخة مرسيدس C200 موديل 2023، والتي تقدم عبر فئة واحدة.

في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 الرسمي في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

مرسيدس C200 موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس C200 موديل 2023

تعتمد مرسيدس C200 موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 9 سرعات، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 204 حصانا، سعة 1500 CC تيربو، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر.

مرسيدس C200 موديل 2023

تسارع السيارة مرسيدس C200 موديل 2023

يمكن للسيارة مرسيدس C200 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من النقطة 0 "الثبات"، خلال وقت زمني يستغرق 7.3 ثانية.

مرسيدس C200 موديل 2023

قياسات السيارة مرسيدس C200 موديل 2023

الطول 4751 مم.

العرض 1820 مم.

سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 490 لتر.

قاعدة عجلات 2865 مم.

مرسيدس C200 موديل 2023

تجهيزات السيارة مرسيدس C200 موديل 2023

زر تشغيل وايقاف المحرك.

فرامل يد الكترونية.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

نظام صوتي ترفيهي مميز.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

مكيف هواء أوتوماتيك.

مقود حركة يدعم العديد من اوامر التحكم.

حساسات حركة امامية وخلفية.

كاميرا.

التحكم الديناميكي للثبات.

محدد سرعة.

متابعة ضغط الاطارات.

فرامل ABS و EBD ومساعد الفرامل BA.

مصابيح أمامية وخلفية LED.

مرسيدس C200 موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 الرسمي في مصر

يبلغ سعر السيارة مرسيدس C200 موديل 2023 للفئة SPORT نحو 2 مليون و705 الف جنيه.