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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر

مرسيدس E200 موديل
مرسيدس E200 موديل 2023

تتنوع اصدارات العلامة التجارية الالمانية مرسيدس داخل السوق المصري، سواء من ناحية المتعلقة بالتصميم الخارجي، أو القدرات الفنية والتجهيزات التقنية، ومن بين اشهر الاصدارات التي تحمل شعار النجمة الثلاثية في مصر، هي السيارة E200 الشهيرة موديل 2023، والتييتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

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مرسيدس E200 موديل 2023 

ونتعرف في سياق هذا الموضوع على السعر الرسمي لجميع فئات السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

 

القدرات الفنية لمحرك السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 

 

تحتوي السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلنر" سعة 2000 CC تيربو، يستطيعأن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، و320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكية من 8 نقلات.

مرسيدس E200 موديل 2023 

تسارع السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 

 

تصل السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 240 كيلومتر في الساعة، ويمكن للسيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 7.5 ثانية.

مرسيدس E200 موديل 2023 

الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 

 

  • قاعدة العجلات بطول 2939 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1852 مم.
  • اجمالي الطول الكلي للسيارة 4935 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1460 مم.
  • مستوى ارتفاع السيارة عن الارض 155 مم.
  • السعة الخاصة بحقيبة التخزين 540 لتر.
  • خزان وقود يتسع إلى 66 لتر.
مرسيدس E200 موديل 2023 

سعر السيارة مرسيدس E200 الرسمي موديل 2023 في مصر 

 

اول فئة PREMIUM مرسيدس E200 موديل 2023 بقيمة بلغت 2,950,000 جنيه.

ثاني فئة AVANTGARDE مرسيدس E200 موديل 2023 بقيمة بلغت 3,350,000 جنيه.

ثالث فئة AMG مرسيدس E200 موديل 2023 بقيمة بلغت 3,750,000 جنيه.

مرسيدس E200 موديل 2023 
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