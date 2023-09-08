مرسيدس وBMW.. مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 19 سبتمبر القادم

تعقد جمارك مطار القاهرة يوم 19 سبتمبر القادم، مزاد كبير يضم عدد من السيارات المتنوعة، والتي تحمل شعارات لأشهر مصنعي السيارات حول العالم، وينعقد هذا المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا الموافق الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

وسينعقد هذا المزاد في قاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم تحديدًا أسفل كوبرى عباس بالجيزة، ويتضمن المزاد عدد 25 لوط سيارات وارده من الخارج، وتنظر هذه الطرازات داخل ساحة الجمارك المخصصة للسيارات بمطار القاهرة الدولي.

مزاد جمارك سيارات مطار القاهرة

وتتباع هذه السيارات عبر جلسة المزاد بصور تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، كما يمكن معاينة السيارات بساحة الجمارك السيارات بمطار القاهرة الدوليمن الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية.

مزاد جمارك سيارات مطار القاهرة

بينما تباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بقيمة قدرها 400 جنيه، حيث يمكن الحصول عليها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية عنوانها 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير بالدقي، ويتم سداد مبلغ تأمين بقيمة 10000 جنيه كتأمين.

مزاد جمارك سيارات مطار القاهرة

السيارات المشاركة في مزاد جمارك سيارات مطار القاهرة

مازدا 323.

نيسان بيك أب.

تويوتا كامري موديل 2005.

مرسيدس 320 cdi موديل 2007.

مرسيدس S320 موديل 1999.

تويوتا برادو موديل 2008.

شيفروليه لومينا.

كرايسلر صالون.

BMW سيدان.

تويوتا لاندكروزر.

تويوتا فور رانر.

مرسيدس e240 موديل 1999.

لاندروفر ديسكفري موديل 1993.

مزاد جمارك سيارات مطار القاهرة