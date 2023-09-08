تبدأ من 270 ألف جنيه فقط.. أشهر 5 سيارات عائلية زيرو في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات العائلية، والتي تلقى إقبالا كبيرا محليًا، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 أفراد، إلى جانب احتوائها على الكثير من التجهيزات بحسب القيمة السعرية، والتقنيات المستخدمة بين كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات عائلية في السوق المصري

5 سيارات عائلية في السوق المصري

1 - سوزوكي فان

تنتمي سوزوكي فان إلى فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي تقدم بسعر يبلغ 270 الف جنيه، بينما تعتمد فنيًا على محرك 4 سلندر، بقوة 44 حصانا، سعة 1000 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 75 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات.

5 سيارات عائلية في السوق المصري

2 - شيفروليه n300

تتراوح اسعار السيارة شيفروليه n300 بين 326.500 الف و368.500 الف جنيه، وذلك لموديلات 2024، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات مانيوال خماسي، ومحرك 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 108 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4005 مم، وعرض كلي يبلغ 1620 مم.

5 سيارات عائلية في السوق المصري

3 - شيفروليه كابتيفا

يصل سعر فئة الـ 7 مقاعد من السيارة شيفروليه كابتيفا إلى 1,109,990 جنيه، وتحتوي على محرك 1500 سي سي تيربو، 148 حصانا، و230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات عائلية في السوق المصري

4 - بيجو 5008

تتراوح اسعار السيارة بيجو 5008 بين 1,564,990 جنيه و 1,869,990 جنيه، وتعمل السيارة فنيًا عبر محرك تيربو سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 165 حصانا، و240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، دفع أمامي، وسرعة قصوى تصل إلى 206 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات عائلية في السوق المصري

5 - ميتسوبيشي اكسابندر

وصل سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 إلى مليون و40 الف جنيه، بداية من 980 الف جنيه للفئة الاولى، وتعمل هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، و141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات دفع أمامي.