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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 126 ألف جنيه.. أرخص سيارة كهربائية زيرو.. صور

السيارة Xiaomi الكهربائية
السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة

تبدأ العلامة التجارية Bestune التابعة لشركة First Auto Works الصينية في البيع المسبق لسيارتها الهاتشباك الكهربائية الصغيرة Xiaoma هذا الشهر.

السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة

تم الكشف عن السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل الماضى ، ومن المتوقع أن تنافس السيارات الصغيرة في الصين مثل Wuling Hongguang MINI EV .

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وستكون السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة متاحة بسقف صلب، على الرغم من أن صانع السيارة قدم نسخة قابلة للتحويل أيضًا، و تم تصميم سيارة المدينة ذات الثلاثة أبواب بهيكل 3000/1510/1630 ملم وقاعدة عجلات 1,953 ملم.

السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة

وتعمل السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة بمحرك كهربائي واحد بقدرة 20 كيلووات يتم وضعه على العمود الخلفي، ويقترن ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) المقدمة من Gotion وREPT. ولم يتم الكشف عن بيانات حزمة البطارية بعد.

السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة

وتوفر السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة مقاعد تتسع لأربعة أشخاص ووسادة هوائية واحدة للسائق ، و تتميز بمظهر خارجي على شكل صندوق مع مجموعات مصابيح زاوية مستديرة في المقدمة، ومجموعات مصابيح LED في الطرازات الأعلى.

 

وتعتمد السيارة الجديدة تصميم هيكل ثنائي اللون، مع بروز إطاري العجلات إلى الخارج،  تم تجهيز سيارة بيستون سيدان بعجلات منخفضة المقاومة للرياح، كما أن الجزء الداخلي مصنوع من مواد تستخدم في صناعة المرايا.

السيارة Xiaomi الكهربائية الصغيرة

واستخدمت FAW هيكلها المخصص للمركبة الكهربائية وموسع النطاق، FME أحد النماذج التي تم بناؤها على المنصة هو EV، NAT ، و تنقسم منصة FME إلى منصتين فرعيتين: A1 وA2، السيارات المبنية على A1 هي سيارات مدمجة ومدمجة بقاعدة عجلات 2700-2850 ملم. يخدم A2 السيارات المصنوعة بقاعدة عجلات 2700-3000 ملم. 

منصات FMA وFME هي نتائج إعادة هيكلة Bestune لتصبح شركة ابتكار تبحث عن مكانة متخصصة في إنترنت الأشياء. بدأت عملية إعادة الهيكلة في عام 2018 مع تغيير الإدارة واستمرت في عام 2019، عندما كشفت العلامة التجارية عن المنصتين وأربعة خطوط إنتاج ملخصة تحت اختصار "الأفضل"، والتي تغطي الأعمال التجارية والكهربائية والعائلية والسيارات المشهورة بالتكنولوجيا التي تقدمها.

و يتم عرض السيارة Xiaomi الكهربائية خلال الايام القادمة بسعر يتراوح بين 30 ألف إلى 50 ألف يوان (4100 إلى 6900 دولار أمريكي) اى ما يعادل 126 الف جنيه الى 213 الف جنيه .

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