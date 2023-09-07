الحق اشتري.. أرخص عربية زيرو في مصر موديل 2024

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة بأرخص سعر ممكن، وسط تنوع العلامات التجارية والاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ولعل من أرخص هذه الطرازات وأقلهم سعرًا هي النسخة BYD F3 موديل 2024، والتي يتم تقديمها محليًا فئتين من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة BYD F3 موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات الفنية.

BYD F3 موديل 2024

محرك السيارة BYD F3 موديل 2024

سعة 1500 سي سي.

4 سلندر.

قوة المحرك 108 حصان.

العزم الاقصى للدوران 145 نيوتن/متر.

ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات واخر أوتوماتيك.

تقنية الدفع الامامي للعجلات ولجميع الفئات.

السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 180 كيلومتر/ساعة.

BYD F3 موديل 2024

تجهيزات السيارة BYD F3 موديل 2024

تضم السيارة BYD F3 موديل 2024 مكيف هواء لجميع الفئات، ونوافذ كهربائية، ولوحة عدادات LED، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، ومنافذ USB، ومرايات كهربائية جانية، جنوط رياضية، وفرامل ABS، ووسائد هوائية أمامية AIRBAGS بعدد 2، إلى جانب زجاج كهربائي، امكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل.

BYD F3 موديل 2024

ابعاد وقياسات السيارة BYD F3 موديل 2024

قاعدة عجلات بطول 2600 مم.

العرض الكلي 1705 مم.

الطول الكلي 4533 مم.

الارتفاع الكلي 1490 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص الارضي" 170 مم.

خزان وقود يسع لـ 50 لتر.

حقيبة تخزينية خلفية سعة 360 لتر.

BYD F3 موديل 2024

سعر BYD F3 موديل 2024 الرسمي في السوق المصري

يبلغ سعر السيارة الرسمي 459 الف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و510 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات أوتوماتيك.