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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |انخفاض أسعار السيارات في مصر "تفاصيل".. أرخص سيارة هاتشباك زيرو..5 سيارات بأقل من 150 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فرصة كبيرة.. أرخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

رغم تنوع السيارات المقدمة في مصر، تبقى النسخة سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو مقدمة بالسوق المصري، تحديدًا من فئة الهاتشباك ذات الطابع الرياضي، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات تشمل ناقل سرعات مانيوال فقط.

 

5 سيارات بأقل من 150 ألف جنيه .. اركب مستعمل

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة لقضاء أمور التنقل المختلفة، بالإضافة إلى السعر المناسب بحسب الميزانية الشرائية الخاصة بكل شخص، وتتنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، لتتناسب مع جميع الإمكانيات لعلك تجد منها اختيارك المطلوب.

 

20 الف جنيه.. الاسعار الجديدة لـ هيونداي النترا HD

ارتفعت من جديد اسعار السيارة هيونداي النترا HD، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة بالسوق المصري تحت موديلات 2024، وجاءت هذه الزيادة السعرية بعد ايام قليلة من ارتفاع اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB المجمعة محليًا ايضا.

 

5 سيارات يابانية زيرو بسعر يبدأ من 550 ألف جنيه| صور

يبحث العديد عن شراء سيارة يابانية "زيرو" داخل السوق المصري، حيث اكتسبت السيارات اليابانية شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى الاعتمادية، وسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار إلى جانب سعرها المناسب مقارنة ببعض العلامات التجارية الأخرى.

 

سعر أرخص سيارة زيرو تقدمها جاك في مصر .. صور

تعمل علامة جاك الصينية على تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد تقديم موديل 2024 من السيارة JS3، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، التي تعد أرخص سيارة مقدمة من جاك داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة سعرها 55 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق.

 

سعر مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر

تتنوع اصدارات العلامة التجارية الالمانية مرسيدس داخل السوق المصري، سواء من ناحية المتعلقة بالتصميم الخارجي، أو القدرات الفنية والتجهيزات التقنية، ومن بين اشهر الاصدارات التي تحمل شعار النجمة الثلاثية في مصر، هي السيارة E200 الشهيرة موديل 2023، والتييتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

نسخة من مازيراتي وبهذا السعر.. جاك j7 موديل 2024 حاليا في مصر

تعتبر السيارة جاك j7 واحدة من أشهر السيارات الصينية المطروحة في السوق المصري، والتي تتشابه إلى حد كبير مع مقدمة طرازات مازيرات الشهيرة، حيث تمتلك شبكة أمامية متعددة الفتحات الطولية مقاربة للنسخة "جبيلي" بالإضافة إلى المصابيح الامامية حادة المظهر.

انخفاض أسعار السيارات في مصر ..اعرف التفاصيل الكاملة

تنضم مصر اعتبارًا من 1 يناير 2024 القادم الى مجموعة "البريكس" ومعها الأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كأعضاء كاملي العضوية في المجموعة، ليكونوا جزءا من المجموعة التى تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا .

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