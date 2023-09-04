نسخة من مازيراتي وبهذا السعر.. جاك j7 موديل 2024 حاليا في مصر

تعتبر السيارة جاك j7 واحدة من أشهر السيارات الصينية المطروحة في السوق المصري، والتي تتشابه إلى حد كبير مع مقدمة طرازات مازيرات الشهيرة، حيث تمتلك شبكة أمامية متعددة الفتحات الطولية مقاربة للنسخة "جبيلي" بالإضافة إلى المصابيح الامامية حادة المظهر.

جاك j7

وتعزز العلامة التجارية من تألقها داخل السوق المصري، بطرح قائمة موديلات 2024، والتي تضمنت النسخة js3 الكروس اوفر، والنسخة الرياضية المتعددة الاستخدام js4، بالإضافة إلى السيارة j7 صاحبة هذا الموضوع، والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 40 و 50 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق.

جاك j7

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك j7 بعد طرح موديل 2024 في السوق المصري، واهم مواصفاتها الفنية.

المواصفات الفنية للسيارة جاك j7

يمكن للسيارة جاك j7 أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال مدة تستغرق 10.5 ثانية فقط.

القوة الاجمالية للسيارة 147 حصانا.

العزم الاقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو.

متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جاك j7

قياسات وابعاد السيارة جاك j7

ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2760 مم.

الطول الإجمالي للسيارة 4772 مم.

العرض الإجمالي للسيارة 1820 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1492 مم.

سعة خزان الوقود 55 لتر، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

جاك j7

السعر الرسمي للسيارة سعر جاك j7 بعد طرح موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى ارتفع سعرها 40 الف جنيه لتصل إلى 849.900 ألف جنيه بدلاً من 809.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاءت بزيادة قدرها 50 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 889.900 ألف جنيه بدلاً من 839.900 ألف جنيه.