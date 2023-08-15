منافس صيني للعمالقة .. جاك تقدم "T8 Pro" من فئة البيك اب |صور

كشفت شركة جاك عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن نسختها الجديدة التي تحمل اللقب T8 Pro من فئة الـ "بيك اب"، والتي سيتم طرحها في السوق الروسي وعدد من الاسواق العالمية، حيث تضم هذه النسخة الكثير من التجهيزات القوية، إلى جانب تصميمها الخارجي المنافس.

السيارة جاك T8 Pro

القدرات الفنية للسيارة جاك T8 Pro

تشير التوقعات حول طرح هذه النسخة بالسوق الروسي عبر نوعين من المحركات، الاول اخر سعة 2.0 لتر يستطيع أن يضخ قوة قدرها 139 حصان ، ومحرك اخر سعة 2.4 لتر "توربيني" يمكنه ضخ 204 حصان، مع مجموعة من نواقل الحركة "مانيوال وأوتوماتيك".

السيارة جاك T8 Pro

تجهيزات السيارة جاك T8 Pro

السيارة جاك T8 Pro

تأتي السيارة جاك T8 Pro بعدد من التجهيزات تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.4 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، اضافة إلى مكيف هواء، وحساسات حركة، مع كاميرا للمتابعة، ونظام المحافظة على الثبات، وعدد من اوضاع القيادة التي تمنح افضلية السير على الكثير من الطرق.

السيارة جاك T8 Pro

وتستند السيارة جاك T8 Pro على عجلات قياسها 18 بوصة، مدعومة بأنظمة تعليق مميزة، بينما تأتي السيارة بنسبة طول كلي بلغت 5.32 متر، وواجهة امامية حادة المظهر، مع مفهوم الكابينة الثنائية، وشبكة لامعة متعددة الفتحات الهوائية، وعتبات جانبية لسهولة صعود المقصورة.