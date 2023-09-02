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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" مع بداية سبتمبر .. تبدأ من 510 آلاف جنيه

ابرز الزيادات السعرية
ابرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

شهدت نهاية شهر أغسطس الماضي وبداية شهر سبتمبر 2023 الجاري، ارتفاع عدد من السيارات المقدمة بالسوق المصري، بالإضافة إلى طرح إصدارات جديدة تحمل موديل 2024، مثل السيارة  شيري تيجو 7 برو والتي شهدت زيادة سعرية تراوحت بين 50 و 80 الف جنيه، بالاضافة إلى النسخة شيري تيجو 8 برو بزيادة قدرها 90 ألف جنيه.

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كما ارتفعت اسعار السيارة الشهيرة نيسان صني بقيمة قدرها 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، بالاضافة إلى السيارة شيري تيجو 7 بزيادة قدرها 25 الف جنيه، والسيارة العائلية جلوري 330S والتي ارتفعت اسعارها في نهاية شهر اغسطس بقيمة قدرها 10 آلاف شملت بعض الفئات.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" أبرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري.

ابرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

1 – شيري تيجو 7 برو موديل 2024 

 

تقدم الفئة الاولى من شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون جنيه جنيه بدلاً من 950 الف جنيه، بينما يبلغ سعرالفئة الثانية نحو مليون و100 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الحركة بتقنية الجرالامامي للعجلات.

ابرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

2 – شيري تيجو 8 برو موديل 2024

 

تتوافر السيارة بسعر مليون و225 ألف جنيه بدلاً من مليون و135 ألف جنيه للفئة الاولى، وتعد هذه السيارة هي اغلى نسخة تقدمها العلامة التجارية في مصر، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV الرياضية، وتضم حزمة من التجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط ومكيف هواء متعدد المناطق، مع محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانا وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

ابرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

3 – نيسان صني موديل 2024 

 

تأتي الفئة الاولى من السيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر 510.400 ألف جنيه بدلاً من 485.400 ألف جنيه للفئة الاولى مانيوال، و 541.500 ألف جنيه بدلاً من 516.500 ألف جنيه للفئة الثانية أوتوماتيك، و بسعر 562 ألف جنيه بدلاً من 537 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 576 ألف جنيه بدلاً من 551 ألف جنيه للفئة الرابعة كامة التجهيزات سوبر صالون.

 

وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن/متر لعزم الدوران، وناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية و5 نقلات للفئة الاولى مانيوال، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

ابرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

4 – شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 نحو 775 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه للفئة الاولى، و 835 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه للفئة الثانية، وحصلت السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 145 حصانا، و210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات DCT أوتوماتيك سداسي النقلات.

ابرز الزيادات السعرية لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

5 - جلوري 330S موديل 2022

 

ارتفعت اسعار الفئة الاولى لتقدم بـ 560 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية إلى 590 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه، كما زادت اسعار الفئة الثالثة لتصل إلى 610 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه، ومازالت الفئة الرابعة والخامسة تقدم بنفس السعر والذي يتراوح بين 625 الف و645 الف جنيه.

 

وتأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1250 سي سي، بقوة 95 حصان، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، ومحرك اخر سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية 115 حصانا، وباعاد خارجية تتضمن 4365 مم للطول الكلي، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، ومقصورة تتسع لـ 7 افراد، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي صوتي.

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