أرخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شراؤها من السعودية.. بـ 395 ألف جنيه

يبحث المصريون في الخارج عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص، وتتنوع السيارات المقدمة في السوق السعودي سواء من ناحية التصيمم الخارجي، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى النقطة الفاصلة في هذا الموضوع وهي عنصر السعر.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات موديل 2023 يمكن شرائها من السعودية

ارخص 5 سيارات موديل 2023

1 - ميتسوبيشي اتراج

تبدأ اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج من 48 ألفا و300 ريال إلى 52.900 ريال سعودي، وتستمد قوتها من محرك 1200 CC، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى القدرة عالتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14 ثانية.

ارخص 5 سيارات موديل 2023

2 - كيا بيكانتو

يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو في السعودية نحو 47.148 ريال، وهي من اشهر السيارات التي تنتمي لعائلة السيدان، وتضم محرك 1200 سي سي، 4 سلندر، بقوة 84 حصان، و 122 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، ونسبة استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات لكل 100 كم.

ارخص 5 سيارات موديل 2023

3 - تويوتا ياريس

تقدم السيارة تويوتا ياريس بسعر 63 الف ريال، حتى 75 الف ريال، وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 97 حصان، و122 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

ارخص 5 سيارات موديل 2023

4 - شيفروليه كابتيفا

تبدأ اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا من 75 الف ريال حتى 87.481 الف ريال، وتأتي السيارة بتصميم الـ SUV الشهير، مع محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، وقوة إجمالية 149 حصان، بالاضافة إلى 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

ارخص 5 سيارات موديل 2023

5 – سوزوكي بالينو

تتراوح اسعار السيارة سوزوكي بالينو بين 56.925 ريال و63.125 ريال، حيث يتم طرحها عبر فئتيبن من التجهيزات، وتقدم السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك متصل بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومدة تسارع تستغرق 11.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.