5 سيارات سيدان صينية زيرو بسعر يبدأ من 420 ألف جنيه

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، أو من ناحية التصميم الخارجي بين الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والهاتشباك، والسيدان، إلى جانب تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها طرازات الصانع الصيني.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان صينية "زيرو" في السوق المصري.

5 سيارات سيدان صينية "زيرو"

1 - بي واي دي F3

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بين 459 الف و510 الف جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 1500 CC، 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن/متر، وناقل حركة مانيوال للفئة الأولى من 5 سرعات، واخر أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات سيدان صينية "زيرو"

2 - ام جي 5

تبدأ اسعار السيارة ام جي 5 من 689.990 الف جنيه حتى 759.990 الف جنيه، أما عن القدرات الفنية فتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 120 حصانا، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

5 سيارات سيدان صينية "زيرو"

3 - ام جي 6

يصل السعر الرسمي للسيارة ام جي 6 إلى 955 الف جنيه، وتعتمد على قدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، ومتوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات سيدان صينية "زيرو"

4 - بيستون B70

تبدأ اسعار السيارة بيستون B70 من مليون و25 الف جنيه حتى مليون و295 الف جنيه للفئة عالية التجهيز، وتعتمد على محرك 1500 سي سي تيربو، وقوة قدرها 169 حصان، وناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية DSG، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات سيدان صينية "زيرو"

5 – شيري اريزو 5

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي يبدأ من 450 الف جنيه حتى 520 الف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 CC، 4 سلندر، بقوة 114 حصان، وناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، واخر مانيوال، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.