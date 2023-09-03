5 سيارات بأقل من 150 ألف جنيه .. اركب مستعمل

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة لقضاء أمور التنقل المختلفة، بالإضافة إلى السعر المناسب بحسب الميزانية الشرائية الخاصة بكل شخص، وتتنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، لتتناسب مع جميع الإمكانيات لعلك تجد منها اختيارك المطلوب.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

1 - دايهاتسو تيريوس 99

طرحت السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 1999 للبيع عبر الانترنت بقيمة سعرية قدرها 140 الف جنيه، وتعد من اشهر السيارات اليابانية ذات الطابع الرياضي خلال فترة انطلاقها، حيث نالت شعبية كبيرة، بالاضافة إلى تمتعها بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع مقدمة حادة المظهر، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، ومفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية واسعة.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

2 - فيات بونتو 2001

يمكن شراء السيارة فيات بونتو موديل 2001 بسعر 130 الف جنيه، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة الهاتشباك، مع وجود عدد من الكماليات يتضمن نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وجنط رياضي، ودعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال"، وتظهر السيارة بعداد كيلومترات يقدر بـ 195 الف كم.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

3 - اسبيرانزا A113

استطاعت السيارة اسبيرانزا A113 تحقيق شعبية كبيرة بين محبي الهاتشباك في مصر، حيث تمكن الصانع الصيني أن ينتال اعجاب الكثر بهذه النسخة، والتي يفضلها الشباب والعنصر النسائي خاصة، وتحتوي السيارة على محرك 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال فقط، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، راديو كاسيت، فرامل ABS، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، وجنوط سبور، ويبلغ سعر السيارة عبر الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات نحو 150 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

4 - دايو لانوس 2006

لاشك أن السيارة دايو لانوس احد اهم اصدارات الصانع الكوري الجنوبي في مصر، والتي تأتي عبر اطلالة السيدان، بالاضافة إلى نسخة الهاتشباك التي تتمثل في النسخة جوليت، وتأتي لانوس بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال في اغلب الطرازات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية رحبة، ونظام صوتي ترفيهي، وتكتسب شعبية نسبة للاعتمادية وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بالسوق المصري وبأسعار مناسبة، وطرحت هذه السيارة بسعر 145 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

5 - رينو كليو 2005

تقدم السيارة رينو كليو 2005 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 140 الف جنيه، وتأتي السيارة بتصميم السيدان مع طلاء اسود محدث، وواجهة أمامية قياسية ذات مظهر حاد، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات مانيوال ووجود مكيف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، اضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومحرك 4 سلندر.