عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات بأقل من 150 ألف جنيه .. اركب مستعمل

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة لقضاء أمور التنقل المختلفة، بالإضافة إلى السعر المناسب بحسب الميزانية الشرائية الخاصة بكل شخص، وتتنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، لتتناسب مع جميع الإمكانيات لعلك تجد منها اختيارك المطلوب.

أرخص سيارة كروس أوفر موديل 2024 في مصر.. اشتريها بهذا السعر

أرخص سيارة زيرو تحمل شعار "اوبل" في مصر .. موديل 2024

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

1 - دايهاتسو تيريوس 99 

 

طرحت السيارة دايهاتسو تيريوس موديل 1999 للبيع عبر الانترنت بقيمة سعرية قدرها 140 الف جنيه، وتعد من اشهر السيارات اليابانية ذات الطابع الرياضي خلال فترة انطلاقها، حيث نالت شعبية كبيرة، بالاضافة إلى تمتعها بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع مقدمة حادة المظهر، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، ومفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية واسعة.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

2 -  فيات بونتو 2001 

 

يمكن شراء السيارة فيات بونتو موديل 2001 بسعر 130 الف جنيه، وتنتمي هذه النسخة إلى فئة الهاتشباك، مع وجود عدد من الكماليات يتضمن نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وجنط رياضي، ودعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال"، وتظهر السيارة بعداد كيلومترات يقدر بـ 195 الف كم.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

3 -  اسبيرانزا A113

 

استطاعت السيارة اسبيرانزا A113 تحقيق شعبية كبيرة بين محبي الهاتشباك في مصر، حيث تمكن الصانع الصيني أن ينتال اعجاب الكثر بهذه النسخة، والتي يفضلها الشباب والعنصر النسائي خاصة، وتحتوي السيارة على محرك 4 سلندر، مع ناقل سرعات مانيوال فقط، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، راديو كاسيت، فرامل ABS، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، وجنوط سبور، ويبلغ سعر السيارة عبر الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات نحو 150 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

4 -  دايو لانوس 2006 

 

لاشك أن السيارة دايو لانوس احد اهم اصدارات الصانع الكوري الجنوبي في مصر، والتي تأتي عبر اطلالة السيدان، بالاضافة إلى نسخة الهاتشباك التي تتمثل في النسخة جوليت، وتأتي لانوس بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال في اغلب الطرازات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية رحبة، ونظام صوتي ترفيهي، وتكتسب شعبية نسبة للاعتمادية وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بالسوق المصري وبأسعار مناسبة، وطرحت هذه السيارة بسعر 145 الف جنيه.

5 سيارات مستعملة بسعر اقل من 150 الف جنيه

5 -  رينو كليو 2005

 

تقدم السيارة رينو كليو 2005 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 140 الف جنيه، وتأتي السيارة بتصميم السيدان مع طلاء اسود محدث، وواجهة أمامية قياسية ذات مظهر حاد، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات مانيوال ووجود مكيف هواء، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، اضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومحرك 4 سلندر.

مستعمل سيارة مستعملة 5 سيارات مستعملة ارخص سعر أقل سعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ترشيحاتنا

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

سمير فرج: سيناء بوابة الهجوم على مصر منذ أيام الهكسوس

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكيني "ويليام روتو"

لماذا تدمع العين عند الموت وماذا يشاهد الإنسان عند الاحتضار؟ أسرار البرزخ

مبابي وديمبيلي يقودان باريس سان جيرمان أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

تحذير من تناول نوع مكملات غذائية يساعد الأورام السرطانية على النمو

فيديو

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ