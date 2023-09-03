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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

20 الف جنيه.. الاسعار الجديدة لـ هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

ارتفعت من جديد اسعار السيارة هيونداي النترا HD، وذلك عن جميع فئاتها المقدمة بالسوق المصري تحت موديلات 2024، وجاءت هذه الزيادة السعرية بعد ايام قليلة من ارتفاع اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB المجمعة محليًا ايضا.

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هيونداي النترا HD موديل 2024 

وارتفعت اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB بقيمة اجمالية بلغت 16 الف جنيه، على عكس النسخة هيونداي النترا HD موديل 2024 صاحبة هذا الموضوع، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 20 الف جنيه، ليبدأ سعر الفئة الاولى من 710 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بالاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر، واستعراض ابرز المواصفات الفنية.

 

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 

 

  • مكيف هواء.
  • زجاج كهربائي.
  • سنتر لوك للابواب.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • 4 مكبرات.
  • وسائل هوائية AIRBAGS للحماية.
هيونداي النترا HD موديل 2024 
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 نقلات "دفع أمامي".
  • محرك 4 سلندر 1600 سي سي.
  • القوة الاجمالية للمحرك 121 حصان.
  • العزم الاقصى للدوران 156 نيوتن/متر.
  • زمن التسارع يبلغ 11.3 ثانية، وذلك للانطلاق من نقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كم/س.
هيونداي النترا HD موديل 2024 

قائمة بالاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 

 

الفئة الاولى GL هيونداي النترا HD موديل 2024 بقيمة قدرها 710 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR هيونداي النترا HD موديل 2024 بقيمة قدرها 720  ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS هيونداي النترا HD موديل 2024 بقيمة قدرها 735 ألف جنيه بدلاً من 715 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHT LINE هيونداي النترا HD موديل 2024 بقيمة قدرها 745 ألف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.

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