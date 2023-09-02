عربية تكسبك.. أفضل سعر لـ هيونداي إلنترا MD 2012 في سوق المستعمل

تحظى السيارة هيونداي النترا MD بشعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، يرجع ذلك إلى العديد من المقومات، أبرزها، الهيكل الانسيابي الخاطف للأنظار، بالإضافة إلى التجهيزات المقدمة بحسب الفئات المطروحة، إلى جانب الاعتمادية وقلة الأعطال، وعلامة الصانع الكوري الجنوبي.

هيونداي النترا MD

وتعتبر السيارة هيونداي النترا MD من اكثر السيارات محافظة على قيمتها السعرية مثل النسخة كيا سيراتو وتويوتا كورولا، فهي من السيارات المرغوبة والمعروفة بشدة داخل السوق المصري، حيث تضم محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 130 حصانا.

هيونداي النترا MD

وتقدم السيارة هيونداي النترا MD في اغلب الطرازات بناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء، ونظام ترفيهي بعدد 4 مكبرات صوتية، وزجاج كهربائي للنوافذ، وسنتر لوك للأبواب، وأماكن للأكواب والتخزين، وبعض التجهيزات منها عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبصمة، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي النترا MD

وتحتوي السيارة هيونداي النترا MD على جنوط 16 بوصة، ومفتاح ريموت، ومرايات جانية كهربائية، وباور سترينج لعجلة القيادة، بالإضافة إلى كمبيوتر رحلات، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS.

هيونداي النترا MD

سعر السيارة هيونداي إلنترا MD 2012

تقدم السيارة هيونداي النترا MD 2012 عبر وسائل التواصل والصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الكترونيًا بقيمة سعرية تتراوح بين 430 ألف جنيه، وهو الأقل سعرًا، وحتى 540 ألف جنيه، ويرجع ذلك إلى الفئة المقدمة والحالة العامة للسيارة.