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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تطرح سوناتا 2024 الجديدة .. اعرف سعرها

هيونداي سوناتا موديل
هيونداي سوناتا موديل 2024

كشفت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن أحدث إصدارات النسخة سوناتا موديل 2024 فيس ليفت والتي تستعد للانطلاق داخل السوق الأمريكي، حيث تعتمد هذه النسخة على لغة عصرية في عالم التصميم، إلى جانب وجود حزمة من التقنيات المتطورة.

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سعر هيونداي سوناتا الجديدة في السعودية

هيونداي سوناتا موديل 2024 

هيونداي سوناتا الجديدة بتصميم اكثر شراسة 

 

تأتي السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 بشبكة أمامية ذالت فتحات متعددة المقاطع الهوائية، بالإضافة إلى مصابيح H-lights وحزمة ضوئية، وبعض اللمسات البارزة والغائرة التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

هيونداي سوناتا موديل 2024 

وتضم السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 جنوط رياضية قياس 19 بوصة ذات تصميم هندسي مروحي، وانابيب عادم مزدوجة، وناحية خلفية ذات طابع عصري، بينما تضم من الداخل عدد كبير من التجهيزات مثل شاشة 12.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو مع لوحة عدادات رقمية.

هيونداي سوناتا موديل 2024 

وتحتوي السيارة على نظام صوتي ترفيهي مكون من 12 سماعة طراز BOSE، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعدد المهام، بالإضافة إلى حساسات ركن وحركة، ونظام تحديد الحارة المرورية، ورصد النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة.

هيونداي سوناتا موديل 2024 

وتشير بعض التقارير أن السيارة ستقدم بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2.5 لتر، بالإضافة إلى توافر نسخة هجينة بمحرك سعة 2.0 لتر، بالإضافة إلى نواقل حركة أوتوماتكية الأداء.

هيونداي سوناتا موديل 2024 

سعر السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 

 

متوقع أن تبدأ أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 من 25.450 دولار، فيما يعادل بالعملة المصرية نحو 784 الف جنيه.

هيونداي سوناتا موديل 2024 
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