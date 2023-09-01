سعر هيونداي سوناتا الجديدة في السعودية

تقدم العلامة التجارية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة بالسوق السعودي لعام 2023 و 2024، ومن أِهر إصدارتها في فئة السيدان سوناتا موديل 2023.

هيونداي سوناتا موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

الطول الكلي: 4.900 متر

العرض الكلي: 1.859 متر

الارتفاع الكلي: 1.445 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

سعة صندوق السيارة: 453 لتر

هيونداي سوناتا موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 191 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

تستهلك السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 نحو 6 لتر من البنزين عندما تقطع 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاشف تصادم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags ، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر، والتحكم الديناميكي للثبات.

هيونداي سوناتا موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023

هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الأولى بقيمة قدرها 113,085 ريال

هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الثانية بقيمة قدرها 116,650 ريال

هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الثالثة بقيمة قدرها 127,575 ريال

هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الرابعة بقيمة قدرها 144,825 ريال