سعر هيونداي سوناتا الجديدة في السعودية

تقدم العلامة التجارية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة بالسوق السعودي لعام 2023 و 2024، ومن أِهر إصدارتها في فئة السيدان سوناتا موديل 2023.
قياسات وأبعاد السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
الطول الكلي: 4.900 متر
العرض الكلي: 1.859 متر
الارتفاع الكلي: 1.445 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
سعة صندوق السيارة: 453 لتر
مواصفات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
جاءت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 191 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.
تستهلك السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 نحو 6 لتر من البنزين عندما تقطع 100 كيلومتر.
تجهيزات السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
تتوفر السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وكاشف تصادم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags ، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر، والتحكم الديناميكي للثبات.
أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2023
هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الأولى بقيمة قدرها 113,085 ريال
هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الثانية بقيمة قدرها 116,650 ريال
هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الثالثة بقيمة قدرها 127,575 ريال
هيونداي سوناتا موديل 2023الفئة الرابعة بقيمة قدرها 144,825 ريال