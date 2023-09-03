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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية زيرو بسعر يبدأ من 550 ألف جنيه| صور

5 سيارات تحمل علامة
5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري

يبحث العديد عن شراء سيارة يابانية "زيرو" داخل السوق المصري، حيث اكتسبت السيارات اليابانية شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، نسبة إلى الاعتمادية، وسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار إلى جانب سعرها المناسب مقارنة ببعض العلامات التجارية الأخرى.

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وفي إطار هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري، تعرف على سعرها الرسمي، وأبرز مواصفاتها الفنية خلال السطور التالية.

5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري

1 - ميتسوبيشي اتراج 

 

طرحت شركة ميتسوبيشي نسختها اتراج موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 550 الف جنيه، وعبر فئة واحدة من التجهيزات تتضمن، محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك، وعدد 2 AIRBAGS، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وفرامل ABS و EBD.

5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري

2 -  تويوتا روميون 

 

تتراوح اسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2023 بين 675 الف و715 الف جنيه وفقًا لاخر قائمة سعرية، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات رباعي النقلات "دفع أمامي"، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر/ساعة، ومتوسط استهلاك للبنزين بنسبة 6.3 لتر/100 كم.

5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري

3 -  سوبارو امبريزا 

 

تقدم السيارة سوبارو امبريزا بسعر رسمي يبلغ 999 الف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، 114حصان، و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، استهلاك للوقود يبلغ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري

4 - سوزوكي سياز 

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة وفقًا لاخر قوائم سوزوكي بين 634.900 و 684.900 جنيه، وتتمتع بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، و138 نيوتن/متر، متقل بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12 ثانية.

5 سيارات تحمل علامة تجارية يابانية في السوق المصري

5- تويوتا بيلتا 

 

تبدأ اسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 من 640 الف إلى 695 الف جنيه بحسب الفئة المقدمة، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، وتستمد جميع الفئات قوتها من محرك 150 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 103 حصان، و138 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات.

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