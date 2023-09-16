أقل سعر سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

تعد بي واي دي F3 هي أرخص سيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بين موديلات 2024، على الرغم من تخطيها حاجر النصف مليون جنيه، وتقدم السيارة ايضا بناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 480 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 فئة الاوتوماتيك.

بي واي دي F3 موديل 2024

مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، مكيف هواء، سنتر لوك، باور، زجاج كهربائي، مدخل AUX و USB، راديو CD، مرايات جانبية كهربائية التحكم، عدادات LED، واضاءة نهارية LED، مع عواكس اضاءة خلفية.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتضم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 جنوط رياضية 15 بوصة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية رحبة، وسعة تخزين خلفية 360 لتر، مع طول كلي 4533 مم، و1705 مم للعرض، وبارتفاع 1490 مم، إلى جانب خلوص ارضي 170 مم، وقاعدة عجلات 2600 مم.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتعمل السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، مع قوة اجمالية للمحرك تبلغ 108 حصان، و145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

سعر بي واي دي F3 موديل 2024

تقدم الفئة الثانية من السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 510 الف جنيه.