نسخة بي واي دي الكهربائية الجديدة DYNASTY بسعر لا يصدق

تواصل شركة بي واي دي الصينية من تشويق جمهورها، بعد أن كشف مدير المبيعات هناك عن موعد انطلاق السيارة الكهربائية المنتظرة عالميًا من مجموعة طرازات DYNASTY، والتي من المقرر طرحها خلال الربع الاخير أو الثالث من العام القادم 2024.

الابعاد الخارجية للسيارة الكهربائية بي واي دي DYNASTY

الطول الكلي للسيارة 5250 مم.

العرض الكلي للسيارة 1960 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1920 مم.

قاعدة العجلات 3110 مم.

بي واي دي DYNASTY

تأتي السيارة DYNASTY بنطاق قيادة يتراوح بين 945 و 1040 كيلومتر، ويمكن استخدام شحن سريع يصل إلى 80 كيلووات من التيار المباشر، يتقدم سلسة DYNASTY بإصدارات هجينة تعتمد على محرك 1500 سي سي توربيني.

وتضم السيارة بي واي دي DYNASTY باقة من التقنيات القوية ابرزها شاشة عرض الوسائط، ومقود متعدد المهام، مع مكيف هواء، وقفل مركزي وزجاج ومرايات كهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الحماية التي تتمثل في منظومة الوسائد الهوائية، ومثبت السرعة، وحساسات الحركة، وكاميرا للتحكم، فرامل الطوارئ التلقائية AEB.

سعر السيارة بي واي دي DYNASTY

تتراوح أسعار السيارة بين 335 و445 ألف يوان صيني، أي ما يعادله بالجنيه المصري 1.520.000 جنيه حتى 2.230.000 جنيه.