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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة BYD Seal DM-i الصينية تباع بهذا السعر| صور

بي واي دي Seal DM-i
بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن طرازاه الجديد بي واي دي Seal DM-i ، وجاء الإعلان عن السيارة الجديدة ضمن فاعليات معرض تشنجدو للسيارات، واطلق علي سيارة Seal DM-i سباقا اسم  Chaser 07 وبعد ذلك تم تغير للاسم الحالي ، وتنتمي BYD Seal DM-i الي فئة السيارات السيدان واسعة المساحة .

بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة

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- أبعاد BYD Seal DM-i

مقصورة بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة

تأتي سيارة BYD Seal DM-i  الصينية داخل سوق السيارات بطول  4980 مم ، وعرض 1890 مم، ارتفاع 1495 مم، وقاعدة عجلات 2900 مم.

- محرك  BYD Seal DM-i

بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة

تستمد سيارة BYD Seal DM-i السيدان الصينية قوتها من خيارين من منظومة الدفع منها نظام هجين يطلق علية DM-i سعة 1500 سي سي، والمحرك الثانية بنفس السعة ولكن يحتوي علي شاحن تيربو، ويمكن من خلال منظومة الحركة الأولي أن تقطع سيارة  BYD Seal DM-i مسافة تصل الي 121 كم/ساعة بنظام كهربائي ، والمحرك الثاني يمكنه أن يقوم بقطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة ، وتحتاج السيارة الي 3.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .

- مواصفات بي واي دي Seal DM-i

بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة

زودت مقصورة بي واي دي Seal DM-i بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، شاشتين كبيرتين، ولوحة عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية مقاس 15.6 بوصة قابلة للدوران .

- سعر بي واي دي Seal DM-i

بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة

ستتوافر سيارة بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية الجديدة داخل سوق السيارات الصيني بسعر 176800 ألف يوان ، ويرتفع ليصل الي 246.800 ألف يوان ، أي ما يعادل 33.900 ألف دولار أمريكي

 

أبعاد BYD Seal DM-i بى واي دي الصينية بى واى دى Seal DM-i Chaser 07 سيارة Seal DM-i محرك BYD Seal DM-i

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