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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة أوتوماتيك "زيرو" 2023 .. بأقل من 500 ألف جنيه

بي واي دي F3
بي واي دي F3

تعد السيارة بي واي دي F3 موديل 2023، هي ارخص سيارة تقدم داخل السوق المصري بناقل سرعات أوتوماتيكي، على الرغم من طرحها عبر فئتين من التجهيزات الأولى ذات 5 سرعات يدوية، بالاضافة إلى تصميم السيدان الذي يشمل جميع الفئات.

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وفي هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2023 في السوق المصري 

بي واي دي F3

مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2023

 

دعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يضخ 108 حصان، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

بي واي دي F3

وحصلت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 على وسائد هوائية ثنائية لحماية المقاعد الامامية، بالاضافة إلى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب سنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي، مع نظام صوتي ترفيهي يتضمن مدخل AUX و USB، ومكيف هواء يدوي.

بي واي دي F3

السعر الرسمي للسيارة بي واي دي F3 موديل 2023 

 

الفئة الاولى مانيوال بسعر 420 الف جنيه موديل 2023 و459 الف لموديل 2024.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 480 الف جنيه لموديلات 2023، وتقدم ايضا تحت موديلات 2024 بقيمة قدرها 510 الف جنيه.

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