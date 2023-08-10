السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر.. صور

شهدت السيارة جلوري 330S موديل 2022، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة إجمالية تتراوح بين 70 ألف و 75 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تعد هي ارخص سيارة عائلية في مصر خلال الفترة الحالية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لارخص سيارة عائلية في السوق المصري بعد الزيادات الاخيرة خلال اغسطس 2023.

جلوري 330S موديل 2022

مواصفات السيارة جلوري 330S

تأتي السيارة جلوري 330S بأبعاد خارجية تقدر بـ 4365 مم للطول الكلي، و 1720 مم للعرض الكلي، و 1705 مم للارتفاع، مع 170 مم للخلوص الارضي، بالاضافة إلى قاعدة عجلات يصل طولها إلى 2725 مم، ومقدمة ذات مظهر حاد، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومفهوم رباعي الابواب إلى جانب مساحة التخزين الخلفية.

جلوري 330S موديل 2022

وتمتلك السيارة جلوري 330S محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 115 حصانا، وناقل سرعات مانيوال لجميع الفئات مكون من 5 نقلات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، اضافة إلى محرك اخر سعة 1250 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 95 حصان.

جلوري 330S موديل 2022

اسعار السيارة جلوري 330S موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى هاي لاين مانيوال محرك 1240 سي سي بسعر 550 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بسعر 580 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هاي لاين غاز 600 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه.

الفئة الرابعة توب لاين مانيوال 625 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة توب لاين غاز بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه.