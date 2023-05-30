أسعار سيارة دفسك جلوري 330S وإيجل برو الجديدة

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه، ونالت العديد من الطرازات الجديدة عدة زيادات سعرية، جاءت نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، مما أدي الي زيادة الإصدارات المتواجدة لدي الوكلاء والموزعين .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأسعار الجديدة لسيارة دفسك جلوري 330S و إيجل برو موديل 2022 بالسوق المصري للسيارات :

1- دفسك 330S

دفسك 330S موديل 2022

تمتلك سيارة دفسك 330S محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتنتج سيارة دفسك 330S قوة 115 حصان .

- سعر دفسك 330S الجديد

الفئة الأولي من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 480 ألف جنيه، بدلا من 444.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 35.100 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 510 ألف جنيه، بدلا من 474.900 ألف جنيه ، بزيادة قدرت بـ 35.100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 530 ألف جنيه، بدلا من 486.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 43.100 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 550 ألف جنيه، بدلا من 499.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 50.100 ألف جنيه.

الفئة الخامسة من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 570 ألف جنيه، بدلاً من 511.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 58.100 ألف جنيه.

2- دفسك ايجل برو

دفسك ايجل برو موديل 2022

تحتوي سيارة دفسك ايجل برو علي خزان وقود سعة 58 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT ، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم أقصي للدوران 220 نيوتن/متر، وتستهلك دفسك ايجل برو 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .



- سعر دفسك ايجل برو الجديد

الفئة الأولي من سيارة دفسك ايجل برو موديل 2022 تباع بسعر 995 ألف جنيه، بدلا من 919.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 75.100 ألف جنيه.

الفئة الأولي من سيارة دفسك ايجل برو موديل 2022 تباع بسعر 995 ألف جنيه، بدلا من 924.900 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 70.100 ألف جنيه.