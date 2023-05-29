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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من 80 ألف جنيه| سيارات أوتوماتيك للبيع.. صور

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك للبيع

اتجه الراغبون في الحصول علي شراء سيارات إلي سوق السيارات المستعمل، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، بالإضافة الي أن سوق السيارات المستعمل يتميز بتوافر الكثير من طرازات السيارات التي يمكن للمقبلين علي الشراء اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم منهم .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك أسعارها تبدأ من 80 ألف جنيه منها سيارة دايو سيلو، ورينو ميجان :

1- دايو سيلو

تباع سيارة دايو سيلو موديل 1995 السيدان باللون الأزرق، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 19 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 دايو سيلو موديل 1995

تباع سيارة دايو سيلو موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- رينو ميجان

تستخدم سيارة رينو ميجان السيدان محرك سعة 1600 سي سي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 145 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية.

رينو ميجان موديل 2000 

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 132 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا برايد

تنتمي سيارة  كيا برايد الي فئة السيارات السيدان، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وقامت كيا برايد بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف /كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا برايد موديل 2000

تتوافر سيارة كيا برايد موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4-  كيا شوما

تعرض سيارة  كيا شوما للبيع باللون الأسود، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية ولا يوجد بها دهانات داخلية.

 كيا شوما موديل 1998

تأتي سيارة  كيا شوما موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- بريليانس جالينا

سيارة  بريليانس جالينا السيدان تقدم للبيع باللون البيج، وتحتوي علي محرك سعة 2000 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت سيارة  بريليانس جالينا موديل 2008 بقطع مسافة تصل إلي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

بريليانس جالينا موديل 2008

تصل سيارة  بريليانس جالينا موديل 2008 إلي سوق السيارات المستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

دايو سيلو رينو ميجان كيا برايد كيا شوما بريليانس جالينا

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