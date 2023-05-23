بـ 150 ألف جنيه.. مواصفات رينو سانديرو | صور

تعتبر السيارة رينو سانديرو أحد أشهر سيارات الهاتشباك الاقتصادية بالسوق المصرية، وتعتبر أحد أنجح إصدارات الشركة في الفئة الاقتصادية، ويستمر انتاجها حتى الآن.
ويبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.
مواصفات السيارة رينو سانديرو موديل 2014
تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.
ويبلغ معدل استهلاك الوقود في السيارة رينو سانديرو موديل 2014 7.9 لتر وقود لكل 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 180 كيلومتر في الساعة، بلغت قرائة العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.
أسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2014 مستعملة
يبدأ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.