كيا فورتي بسعر مغري لذوي الاحتياجات | صور

أعلنت الحكومة المصرية عن العديد من التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الحكومة التي تهدف الي تيسير حصولهم علي سيارات لتساعدهم علي التنقل والذهاب لقضاء احتياجاتهم بدون الحاجة لاحد، أو تلقي المساعدة من أي شخص، وبالتالي هناك مجموعة من السيارات التي تقدم بأسعار مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة منها سيارة كيا فورتي " سيراتو " موديل 2009 ، وتنتمي فورتي الي فئة السيارات السيدان.

كيا فورتي موديل 2009

مواصفات الأمان بـ كيا فورتي

سيارة كيا فورتي

تحتوي سيارة كيا فورتي موديل 2009 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية ، وأنظمة إلكترونية مساعدة منها، نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات ، ونظام مساند الرأس النشطة، و نظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام التحكم في قوة الجر TCS، ونظام التحكم في الثبات ESC ، ونظام Safety Power Window .

محرك كيا فورتي

كيا فورتي السيدان

زودت سيارة كيا فورتي موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 205 كم/ساعة، وتنتج كيا فورتي قوة تصل الي 143 حصان، وعزم دوران 189 نيوتن/متر، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي .

مقصورة كيا فورتي

كيا فورتي 2009

تمتلك مقصورة سيارة كيا فورتي العديد من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام بدء التشغيل Start Button، ومثبت سرعة، ونظام صوتي، و CD، وبلوتوث، وAUX، وراديو، وكاسيت، وتكيف أوتوماتيك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحوامل أكواب، ومقاعدها مصنوعة من الجلد، ونظام التحكم في درجة الحرارة، وكمبيوتر للرحلات.

تصميم كيا فورتي الخارجي

تظهر سيارة كيا فورتي السيدان من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة كيا، ومن الخلف تم تثبيت شعار شركة كيا علي الحقيبة الخلفية، وإشارات أمامية صغيرة تم تثبتيها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وفتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية .

سعر كيا فورتي

كيا السيدان موديل 2009

تباع سيارة كيا فورتي موديل 2009 لذوي الاحتياجات الخاصة بداخل مصر بسعر 310 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .