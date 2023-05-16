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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة من كيا .. اعرف بكام

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو موديل 2022

تعتبر العلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا ، من أشهر الماركات الخاصة بالسيارات داخل السوق المحلى المصرى ، لذلك العديد من المقبلين على الشراء يبحثون على أسعارها ضمن الاختيارات الشرائية لهم .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

ولكن هناك سيارة هى الأرخص بين طرازات شركة كيا تباع داخل السوق المحلى ، سنتعرف على اسعارها وتفاصيلها ، وهى كيا جراند سيراتو موديل 2022 .

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أرخص سيارة من هيونداي بالسوق المصري

زودت سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 130 حصان، وعزم اقصي للدوران 192 نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022  بطول 4640 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 2700 مم، وسعة الشنطة الخلفية 502 لتر .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

تحتوي سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 علي فرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وجنوط 15 بوصة، وراديو، ومدخل USB، و مخرج AUX، وبلوتوث.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

تمتلك سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ومثبت سرعة، وإشارات بالمرايات الجانبية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيا، وإمكانية تغير نظام القيادة، وشاشة وسائط  مقاس 8 بوصة، وكاميرا خلفية، مخارج خلفية لتكييف الهواء.

 

تأتي سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، ببرنامج توازن عند المرتفعات، ونظام ثبات إلكتروني، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومفتاح ذكي، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

اما عن اسعار كيا جراند سيراتو :

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 539,900 جنيه. 

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 589,900 جنيه.         

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 619,900 جنيه.      

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه.        

كيا كيا جراند سيراتو موديل 2022 شركة كيا ارخص سيارة كيا جراند سيراتو سيراتو موديل 2022

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