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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج الأكثر استيرادا من الخارج .. تفاصيل

صدى البلد

انتهت رسمياً يوم الأحد الماضي فترة السماح المقررة للتسجيل في مبادرة استيراد السيارات من الخارج للمغتربين وسداد قيمة الوديعة البنكية بالدولار واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

كيا سبورتاج

 

وكانت سيارة كيا سبورتاج الأكثرا طلباً واستيراداً بعدد 645 سيارة وجاءت مواصفاتها وقيمة الوديعة الخاصة بها كالتالي:

كيا سبورتاج

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

حصلت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG،  وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، محرك سعة 1600 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، محرك ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.

 

وتتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، ومكابح ABS و EBD.

كيا سبورتاج

 

قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية بلغت : 4515 مم للطول الكلي، والعرض الكلي 1865 مم، والارتفاع الكلي: 1650 مم، وقاعدة العجلات: 2680 مم، ومساحة التخزين الخلفية: 591 لتر.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج الفئة الكاملة:

موديل 2019 بقيمة 4,257 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,529 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,577 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,140 دولار.

 

كيا سبورتاج الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 4,137 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,401 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,419 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,966 دولار.

 

كيا سبورتاج الفئة الأساسية:

موديل 2019 بقيمة 4,016 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,273 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,261 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,792 دولار.

استيراد السيارات كيا سبورتاج كيا سبورتاج موديل 2023 كيا سبورتاج

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