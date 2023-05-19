أسعار نيسان سنترا 2023 بالسوق المصري| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية نيسان عن زيادة رسمية جديدة لأسعار سيارة نيسان سنترا موديل 2023 في مصر.

نيسان سنترا موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 نحو 180 كيلومتر في الساعة، وفي مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعلبة غيارات أوتوماتيكية من نوع CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات،

جاءت السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بقياسات وأبعاد هيكلية كالآتي

الطول الكلي: 4.615 متر، والعرض الكلي: 1.760 متر، الارتفاع الكلي: 1.495 متر، أرتفاع السيارة عن الأرض: 165 مم، قاعدة العجلات: 2.700 متر، وسعة صندوق السيارة: 510 لتر

تأتي نيسان سنترا موديل 2023 بمنظومة التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، وإنذار مانع للسرقة.

كما تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بزجاج كهربائي التحكم، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للأبواب، كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف.

نيسان سنترا موديل 2023

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023

تأتي السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 581,500 جنيه.