5 سيارات سيدان مستعملة بالسوق المصري.. صور

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري وهي..

نيسان صني موديل 2005

نيسان صني موديل 2005

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2005 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، يضخ قوة تصل الى 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 109 نيوتن/متر، ويتراوح وزن السيارة ما بين 1075-1191 كجم، وتتوفر بناقل حركة اوتوماتيكي أو يدوي حسب الفئة،

وبلغت قراءة العداد في السيارة نيسان صني موديل 2005 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 1997

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

أوبل استرا موديل 2000

أوبل استرا موديل 2000

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات، وتتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل ووسائد هوائية، وراديو اف ام، وبلوتوث، تكييف، وزجاج كهربائي، وشاحن يو اس بي، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج.

وبلغت قراءة العداد في السيارة نحو 170 ألف كيلومتر، وبلغ أوبل استرا موديل 2000 يبدأ سعر السيارة في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 بمحرك أربعة سلندر، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه.

تويوتا ياريس موديل 2008

تويوتا ياريس موديل 2008

جاءت السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 بمحرك يصل إلى 1300 سى سى، ينتج قوة حصانية تصل الى 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن و يصل إلي 3000 لفة في الدقيقة، وتصل السرعة القصوى إلى 175 كيلو مترا في الساعة، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك مع خمس سرعات مختلفة.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 نحو 140 ألف كيلومتر، ويبدأ سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.