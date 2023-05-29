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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بديلة رينو كادجار الـ SUV بـ 925 ألف جنيه| تعرف عليها

رينو أوسترال الرياضية
رينو أوسترال الرياضية الجديدة

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة جمع طرازات سيارات شركة رينو الفرنسية، ولكن خلال الفترة الماضية أختفي إصدار سيارة رينو كادجار التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي اشتهرت  في مصر بفضل مواصفاتها المميزة ومحركها القوي، وذلك من أجل استبدالها بطراز جديد متطور يسمي رينو أوسترال الجديدة.

رينو أوسترال الرياضية الجديدة 

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أبعاد رينو أوسترال

رينو أوسترال الرياضية الجديدة 

تأتي سيارة رينو أوسترال  الـ SUV بطول 4.51 متر،  وعرض 1.83 متر،  وارتفاع 1.62 متر، وتصل مساحة التخزين الخلفية الي 575 لتر، وذلك يجعلها قريبه من أبعاد سيارة رينو كادجار.

مقصورة رينو أوسترال

مقصورة رينو أوسترال الرياضية الجديدة 

زودت مقصورة سيارة رينو أوسترال الجديدة بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها، شاشتين رقميتين شكل L مقاس 12.3 بوصة لعداد السرعة، و12 شاشة مركزية تعمل باللمس، ويمكن استعراض 5 قوائم في شاشة لوحة القيادة، بالإضافة إلى ثمانية ألوان يمكن التحكم بها حسب الرغبة.

محرك رينو أوسترال

تستمد سيارة رينو أوسترال الرياضية الجديدة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 160 حصان، وعزم أقصي 270 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 7 سرعات، وتستهلك رينو أوسترال من الوقود 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم.

رينو أوسترال الرياضية الجديدة 

أو تحصل علي قوتها من نظام دفع هجين بتقنية E-TECH FULL HYBRID AUTO مكون من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 حصان، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 67 حصان، وبها بطارية صغيرة سعة 1.7 كيلوواط /ساعة، وبها  ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ويتم إعادة شحن البطارية من خلال تجديد الفرامل تلقائياً دون الحاجة للشحن الخارجي.

سعر رينو أوسترال

ستبدأ أسعار سيارة  رينو أوسترال  الجديدة بديلة سيارة رينو كادجار الـ SUV بالأسواق العالمية بسعر 30 ألف دولار تقريباً، أي ما يعادل 925 ألف جنيه مصري تقريباً.

رينو أوسترال الرياضية الجديدة 

وحتي الآن لم تصدر أي معلومات من قبل وكيل سيارات رينو في مصر عن نسخة سيارة رينو أوسترال  التي ستقدم في مصر .

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