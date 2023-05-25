أسعار رينو داستر الجديدة بالسوق المصري| صور

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وتتوفر بفئتين.
مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2023
تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .
وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.
يبلغ استهلاك السيارة رينو داستر موديل 2023 من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، ونظام جر أمامي للعجلات، وخزان وقود بسعة 50 لتر.
قياسات وأبعاد السيارة رينو داستر موديل 2023
الطول الكلي: 4.341 متر
العرض الكلي: 1.804 متر
الارتفاع الكلي: 1.693 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 210 سم
قاعدة العجلات: 2.674 متر
سعة صندوق السيارة: 445 لترات
سعة خزان الوقود: 50 لتر
حصلت السيارة رينو داستر موديل 2022 ، بجنوط رياضية 17 بوصة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات لامعة، مع مرايا جانبية كهربائية، و واجهة مدببة ومصابيح ضباب دائرية.
أسعار السيارة رينو داستر موديل 2023
رينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه
رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3 بقيمة قدرها 950,000 جنيه