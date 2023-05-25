عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار رينو داستر الجديدة بالسوق المصري| صور

صدى البلد

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وتتوفر بفئتين.

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. صور

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

رينو داستر موديل 2023 

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2023

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .

 

وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

 

يبلغ استهلاك السيارة رينو داستر موديل 2023 من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، ونظام جر أمامي للعجلات، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

رينو داستر موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة رينو داستر موديل 2023

الطول الكلي: 4.341 متر

العرض الكلي: 1.804 متر

الارتفاع الكلي: 1.693 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 210 سم

قاعدة العجلات: 2.674 متر

سعة صندوق السيارة: 445 لترات

سعة خزان الوقود: 50 لتر

 

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2022 ، بجنوط رياضية 17 بوصة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات لامعة، مع مرايا جانبية كهربائية، و واجهة مدببة ومصابيح ضباب دائرية.

رينو داستر موديل 2023 

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2023 

رينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه  

رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3 بقيمة قدرها 950,000 جنيه

 

رينو داستر رينو داستر رينو داستر موديل 2023 محرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

إجراء عاجل من أوكرانيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

موضوعات متعلقة

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السعودية.. صور

BMW تكشف عن أسعار ومواصفات الفئة الخامسة الجديدة| صور

مرسيدس تكشف عن إصدارات خاصة من مايباخ و GLS و EQS

تسلا تكشف عن موقع جيجا فاكتوري الجديد بحلول نهاية العام

الكشف عن فولكس فاجن طوارق موديل 2024 بمحرك V6 | صور

احذر.. أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. صور

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من شائعة التفاوض مع حسام حسن

مشروبات تحميك من متاعب الطقس الحار

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

10 % رسوما على السالمون والبن والشيكولاتة والأجهزة المستوردة |تعديل ضريبة الدمغة

كلام نهائئ..مرتضى منصور يحسم الجدل حول مصير أوسوريو فى الزمالك

دعاء ليلة الجمعة.. ثوابه كبير ومن أفضل وسائل التقرب إلى الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأطفال المفقودين .. كيف تحمى أبناءك من الاختطاف ؟

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ