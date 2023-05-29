عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

دايو ريسر موديل 1995
دايو ريسر موديل 1995

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة الفترة الماضية بشكل غير مسبوق مما أدي الي انتقال المواطنين الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز أمن في ظل زيادة الأسعار، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة أعادة بيعاها مرة أخري، وبتوافر قطع غيارها بسهولة، وسعرها المتوسط، ومن ضمن تلك السيارات دايو ريسر موديل 1995، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

سيارة دايو ريسر السيدان 

سوق المستعمل .. دايو لانوس بـ 140 ألف جنيه

سيارة الشعب.. أحدث أسعار دايو لانوس في سوق المستعمل| صور

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات سيارة دايو ريسر موديل 1995 السيدان :

 

محرك دايو ريسر

سيارة دايو ريسر موديل 1995

زودت سيارة دايو ريسر السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 219 ألف/كم، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بسيارة دايو ريسر دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو ريسر

سيارة دايو ريسر

زودت مقصورة سيارة سيارة دايو ريسر موديل 1995 بالعديد من المميزات منها، مخارج تهوية أمامية، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وتحتوي دايو ريسر من الداخل علي مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين أمامي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وزجاج كهربائي، وأضاءه داخلية، وأحزمة أمان.

تصميم دايو ريسر الخارجي

 دايو ريسر موديل 1995

زودت سيارة دايو ريسر السيدان من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، 4 جنوط للكاوتش، ومرايات جانبية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة دايو.

سعر دايو ريسر

سيارة دايو ريسر موديل 1995

تباع سيارة دايو ريسر السيدان موديل 1995 بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو ريسر سعر دايو ريسر أسعار دايو ريسر 1995 مميزات دايو ريسر سعر دايو ريسر 1995

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

أنجح 5 سيارات هجين عائلية في مصر |صور

الفئة الخامسة من BMW متوافرة الآن بـ مليون و 762 ألف جنيه| صور

جديدة أو مستعملة.. نصائح للحفاظ على القيمة السوقية لسيارتك

بسبب ردة الفعل| اختبار ثبات سوزوكي جيمني .. فيديو

جيب رنجيد 4×4 جديدة بـ 895 ألف جنيه.. صور

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

أنظمة حديثة تقليل حوادث الدراجات النارية| تعرف عليها

ترشيحاتنا

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

عبدالقادر: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتسهيل الإجراءات

حالة طوارئ.. تحركات عاجلة في الفلبين استعدادا لإعصار تايفون

رضا فرحات: مكتبة الأسكندرية نافذة مصر على العالم|فيدو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ