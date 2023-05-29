بـ 80 ألف جنيه.. اشتري دايو ريسر أوتوماتيك| صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة الفترة الماضية بشكل غير مسبوق مما أدي الي انتقال المواطنين الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز أمن في ظل زيادة الأسعار، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة أعادة بيعاها مرة أخري، وبتوافر قطع غيارها بسهولة، وسعرها المتوسط، ومن ضمن تلك السيارات دايو ريسر موديل 1995، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

سيارة دايو ريسر السيدان

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات سيارة دايو ريسر موديل 1995 السيدان :

محرك دايو ريسر

سيارة دايو ريسر موديل 1995

زودت سيارة دايو ريسر السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 219 ألف/كم، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بسيارة دايو ريسر دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو ريسر

سيارة دايو ريسر

زودت مقصورة سيارة سيارة دايو ريسر موديل 1995 بالعديد من المميزات منها، مخارج تهوية أمامية، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وتحتوي دايو ريسر من الداخل علي مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين أمامي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وزجاج كهربائي، وأضاءه داخلية، وأحزمة أمان.

تصميم دايو ريسر الخارجي

دايو ريسر موديل 1995

زودت سيارة دايو ريسر السيدان من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، 4 جنوط للكاوتش، ومرايات جانبية باللون الأسود، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة دايو.

سعر دايو ريسر

سيارة دايو ريسر موديل 1995

تباع سيارة دايو ريسر السيدان موديل 1995 بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .