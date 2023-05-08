لو معاك 150 ألف جنيه.. تقدر تركب كورولا أو لوجان| صور

ازدادت أسعار السيارت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة خاصةً سوق المستعمل، الذي كان بمثابة الملاذ الآمن ليصبح أسعاره تقارب أسعار الزيرو بشكل لايصدق، ولكن لازال الحل متاح ويمكنك الحصول على سيارة جدة بسعر معقول، حيث يمكنك شراء تويوتا كورولا أو رينو لوجان أو دايو نوبيرا 2 بسعر 150 ألف جنيه.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأبرز فى مصر، يمكنك شراء سيارات تويوتا كورولا أو رينو لوجان أو دايو نوبيرا 2 مستعملة بسعر 150 ألف جنيه فقط.

1- تويوتا كورولا موديل 1992

تويوتا كورولا موديل 1992

تتوافر السيارة تويوتا كورولا موديل 1992 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1992 أكثر 200 ألف كيلومتر، وهي باللون السماوي، كما حصلت على دهان خارجي للتجديد، ومتواجدة فى محافظة الشرقية، بسعر 105 ألف جنيه.

2- دايو نوبيرا 2 موديل 2006

دايو نوبيرا 2 موديل 2006

تعتمد السيارة دايو نوبيرا موديل 2006 على محرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا.

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2006 بقياسات هيكلية بلغ طولها 4260 ملم، وعرض 1720 ملم، وجاءت بارتفاع 1430 ملم، ووزن السيارة يصل الي 1220 كجم.

وبلغت قرائه عداد السيارة دايو نوبيرا موديل 2006 أكثر من 200 ألف كيلومتر، وهي باللون الأسود، وحصلت على دهان خارجي للتجديد، وهي متواجدة في القاهرة، بسعر 140 ألف جنيه.

3- شيفروليه سبارك موديل 2008

شيفروليه سبارك موديل 2008

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2008 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

تبلغ أبعاد الهيكل الخارجي للسيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 نحو 3640 مم، أما العرض فيبلغ 1597 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1522 مم، ويبلغ وزن السيارة 775 كجم.

بلغت قراءات عداد السيارة سبارك 2008 أكثر من 132 ألف كيلومتر، وهي باللون الأزرق، وحصلت على دهان خارجي للتجديد، متواجدة فى دمياط الجديدة، بسعر 140 ألف جنيه.

4- رينو لوجان موديل 2010

رينو لوجان موديل 2010

تعتمد السيارة رينو لوجان موديل 2010 علي محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوه تصل الى 105 حصانا، وعزم أقصي للدوران 148 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

يبلغ طول السيارة رينو لوجان موديل 2011 نحو 4290 مم، وعرض 1740 مم، وارتفاع 1525 مم، وتبلغ مساحة تخزين الحقيبة الخلفية نحو 510 لتر تقريباً.

بلغت قراءات عداد السيارة رينو لوجان موديل 2010 أكثر من 200 ألف كيلومتر، وهي باللون النبيتي وبدون أى دهانات تذكر، متواجدة فى كفر الشيخ، مقابل سعر 142 ألف جنيه.