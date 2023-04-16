بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

ارتفعت اسعار السيارة دفسك جلوري 330S من جديد داخل السوق المصرية، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، زيادة سعرية بلغت 15 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة دفسك جلوري 330S العائلية في مصر.

جلوري 330S العائلية

القدرات الفنية للسيارة دفسك جلوري 330S

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر.

سعة 1250 سي سي بقوة 95 حصانا.

سعة 1500 سي سي بقوة 115 حصانا.

ناقل حركة يدوي "مانيوال".

5 سرعات.

تقنية الدفع الامامي للعجلات.

جلوري 330S العائلية

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة دفسك جلوري 330S

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2725 مم.

الطول الكلي للسيارة 4365 مم.

العرض الكلي للسيارة 1720 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1790 مم.

الخلوص الأرضي يصل إلى 170 مم.

جلوري 330S العائلية

الاسعار الجديدة للسيارة دفسك جلوري 330S العائلية بالسوق المصرية

الفئة الاولى دفسك جلوري 330S بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 405 آلاف جنيه.

الفئة الثانية دفسك جلوري 330S بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 435 ألف جنيه.

الفئة الثالثة دفسك جلوري 330S بسعر 462 ألف جنيه بدلاً من 447 ألف جنيه.

الفئة الرابعة دفسك جلوري 330S بسعر 480 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.

الفئة الخامسة دفسك جلوري 330S بسعر 492 ألف جنيه بدلاً من 477 ألف جنيه.