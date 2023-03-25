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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة عائلية في مصر

السيارة جلوري 330S
السيارة جلوري 330S موديل 2022

تبحث الكثير من العائلات المصرية عن سيارة مناسبة ، لتجمع شمل الأسرة وعدم تفرقهم بأكثر من سيارة، وبالأخص بعد ارتفاع اسعار السيارات بشكل مبالغ فى خلال الفترة الماضية.

السيارة جلوري 330S موديل 2022

ولذلك تذهب اذهان الجميع الى السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد ، ولكن معظمها داخل السوق المحلى المصرى مرتفعة الثمن للغاية .

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وهناك سيارة عائلية تعتبر الأرخص فى هذه الفئة من انتاج DFSK الصينية ، وهى السيارة جلوري 330S موديل 2022، والتى حصلت على تصميم خارجي كبير نسبيًا يعكس مساحتها الداخلية الرحبة .

السيارة جلوري 330S موديل 2022

وتعتمد السيارة جلوري 330S موديل 2022 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات يمكنه ضخ قوة 115 حصانا، بسعة 1500 سي سي، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عن طريق ناقل حركة مانيوال خماسي النقلات.

 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة جلوري 330S موديل 2022، بطول كلي بلغ 4365 مم، وبعرض يبلغ 1720 مم، وبارتفاع 1705 مم، و 170 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2725 مم .

 

كما تحتوى السيارة جلوري 330S موديل 2022، على جنوط بقياس 15 بوصة، و شاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوثن ، و كاميرا خلفية، فرش جلد، حامل أمتعة للسقف، سبلويلر خلفي ، و عجلة القيادة متعددة الوظائف، ومفتاج بريموت كونترول، و مصابيح ضباب، و مرايات كهرباء، ومدخل USB، ومدخل AUX، وتكيف هواء أمامي وخلفي، ونظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية .

السيارة جلوري 330S موديل 2022

وتضم السيارة جلوري 330S  موديل 2022 زجاج كهربائي، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، مع مرايات جانبية وحساسات ركن، ومنظومة الوسائد الهوائية  AIRBAGS .

 

اما عن أسعار جلوري 330S  موديل 2022 :

- مانيوال / HIGH LINE بسعر 404,900 جنيه           

- مانيوال / HIGHLINE بسعر 434,900 جنيه 

- مانيوال / HIGHLINE / GAS بسعر 446,900 جنيه  

- مانيوال / TOPLINE بسعر 464,900 جنيه   

- مانيوال/ TOPLINE / GAS بسعر 476,900 جنيه     

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