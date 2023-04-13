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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة عائلية في مصر .. صور

دفسك 330S
دفسك 330S

تعتبر السيارة دفسك 330S الصينية، واحدة من أرخص السيارات التي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7  مقاعد داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر باقة من الفئات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات المقدمة، مع اطلالة خارجية تعزز من هذا المفهوم العائلي.

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وفي هذا السياق نقدم مواصفات السيارة دفسك 330S وسعرها في مصر.

دفسك 330S 

الابعاد الخارجية للسيارة دفسك 330S

 

  • الطول الكلي 4400 مم.
  • العرض الكلي 1705 مم.
  • الارتفاع الكلي 1790 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2725 مم.
دفسك 330S 

مواصفات السيارة دفسك 330S

 

تحتوي السيارة دفسك 330S على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1250 سي سي للفئة الاولى بقوة 95 حصانا، بينما تقدم الفئات الاخرى بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر ايضا، حيث يستطيع ضخ قوة قدرها 115 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

دفسك 330S 

وتضم السيارة دفسك 330S عدة تجهيزات تتضمن، نظام صوتي ترفيهي ومدخل USB و AUX، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، وشاشة ملونة تعمل باللمس، إلى جانب زجاج كهربائي، ومرايا كهربائية التحكم، وحساسات حركة لسهولة الاصطفاف، وفرش جلد للمقاعد، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية أمامية للحماية.

دفسك 330S 

الأسعار الرسمية للسيارة دفسك 330S بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى بسعر 419.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 449.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 461.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 479.900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 491.900 جنيه.

سيارة دفسك 330S سيارة دفسك 330S الأسعار الرسمية

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