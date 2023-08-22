كيا و مرسيدس | سيارات اعتمادية بـ 250 ألف جنيه

يحتاج المواطنين المصريين الآن الي سيارات مستعملة بحالة جيدة واعتمادية ، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 والتي ارتفعت بشكل خيالي، مما اصبح الحصول علي سيارة جديدة في ذلك الوقت صعب ، حيث يتميز سوق السيارات المستعملة بتوافره طرازات مختلفة من السيارات منها سيارة بي واي دي فلاير، وبيجو 206، ودايو نوبيرا 2، وكيا بيكانتو، ومرسيدس S320 .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار 5 سيارات اعتمادية مستعملة لا تتجاوز 250 ألف جنيه :

1- بيجو 206 الفرنسية

تمكنت سيارة بيجو 206 الفرنسية موديل 2002 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وبها ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

بيجو 206 الفرنسية

يبلغ سعر سيارة بيجو 206 الفرنسية موديل 2002 بسوق السيارات المستعمل 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- بي واي دي فلاير الهاتشباك

تستمد سيارة بي واي دي فلاير موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 800 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

بي واي دي فلاير موديل 2007 في سوق السيارات المستعمل

سعر سيارة بي واي دي فلاير موديل 2007 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- دايو نوبيرا 2 السيدان

تنتمي سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2006 الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، وتعتمد علي ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأخضر ، وتمكنت دايو نوبيرا 2 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، لا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 10 شهور .

دايو نوبيرا 2 السيدان

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- مرسيدس S320 الألمانية

تمتلك سيارة مرسيدس S320 السيدان موديل 1995 محرك سعة 3000 سي سي، وتعمل بناقل حركة أوتوماتيك، مكنها من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، وبها دهانات خارجية.

مرسيدس S320 موديل 1995

مرسيدس S320 موديل 1995 تباع بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها ، وشكلها الخارجي .

5- كيا بيكانتو الكورية

تعرض سيارة كيا بيكانتو الكورية موديل 2010 للبيع باللون الأبيض، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي ، وتمكنت كيا بيكانتو من قطع مسافة تصل الي 220 ألف/كم، وتنقل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو الكورية موديل 2010 داخل سوق المستعمل

تتواجد سيارة كيا بيكانتو الكورية موديل 2010 داخل سوق المستعمل للبيع بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

