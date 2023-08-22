تقدم شركة إم جي الصينية أحدث إصداراتها داخل سوق السيارات المصري موديل 2023 وهي سيارة إم جى ار اكس 5 بلس التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز إم جي RX5 PLUS بتصميم مميز وأنيق بفضل امتلاكها للكثير من التكنولوجيات المتطورة ، وتصدر قوة جبارة بفضل احتوائها علي محرك 1500 سي سي تيربو.

إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر إم جي RX5 PLUS الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري :

إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

- محرك إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

تستخدم سيارة إم جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنتج قوة 171 حصان، وتصل سرعة إم جى ار اكس ٥ بلس الـ SUV القصوى الي 190 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 275 نيوتن/متر.

- وسائل السلامة بـ إم جى ار اكس 5 بلس

مقصورة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

زودت سيارة إم جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، و

ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار إم جي RX5 PLUS

تباع سيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي بسعر مليون و 360 ألف جنيه، وذلك سعر السوق الذى تباع به.