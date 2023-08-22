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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إم جي RX5 PLUS الـ SUV موديل 2023

إم جي RX5 PLUS موديل
إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV

تقدم شركة إم جي الصينية أحدث إصداراتها داخل سوق السيارات المصري موديل 2023 وهي سيارة إم جى ار اكس 5 بلس التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز  إم جي RX5 PLUS  بتصميم مميز وأنيق بفضل امتلاكها للكثير من التكنولوجيات المتطورة ، وتصدر قوة جبارة بفضل احتوائها علي محرك 1500 سي سي تيربو.

 إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر إم جي RX5 PLUS الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري :

 إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

- محرك إم جي RX5 PLUS

 إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

تستخدم سيارة إم جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتنتج قوة 171 حصان، وتصل سرعة إم جى ار اكس ٥ بلس الـ SUV القصوى الي 190 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 275 نيوتن/متر.

- وسائل السلامة بـ إم جى ار اكس 5 بلس

مقصورة  إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي

زودت سيارة إم جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، و
ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار  إم جي RX5 PLUS

تباع سيارة  إم جي RX5 PLUS موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المحلي بسعر مليون و 360 ألف جنيه، وذلك سعر السوق الذى تباع به.

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