عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ام جي ZS موديل 2023 في مصر .. صور

سيارة ام جي ZS موديل
سيارة ام جي ZS موديل 2023

تقدم شركة ام جي العديد من السيارات المتنوعة محليًا، ومنها النسخة الشهيرة من فئة الكروس اوفر الرياضية ZS، والتي تقدم داخل السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 804 آلاف و990 جنيها، وذلك للفئة الاولى COMFORT.

بعد طرحها في مصر ..أسعار ومواصفات إم جي RX5 PLUS موديل 2023|صور

أرخص سيارة سيدان من إم جى في مصر

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

سيارة ام جي ZS موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ام جي ZS موديل 2023

 

  • ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.
  • جر أمامي.
  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة إجمالية 119 حصان.
  • عزم دوران 150 نيوتن/متر.
  • التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 10.9 ثانية.
  • استهلاك البنزين بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • عدد 2 AIRBAGS أمامي.
  • زجاج كهربائي.
سيارة ام جي ZS موديل 2023
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مكيف هواء.
  • حساسات ركن خلفية وكاميرا.
  • شاشة تتوسط قمرة القيادة.
  • مقود حركة متعدد الوظائف.
  • جنوط رياضية.
  • اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
  • مصابيح ضباب.
  • مكابح ABS وEBD.
سيارة ام جي ZS موديل 2023

الاسعار الرسمية لفئات ام جي ZS موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

الفئة الاولى ام جي ZS موديل 2023 بسعر 804,990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2023 بسعر  819,990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2023 بسعر 839,990 جنيه.

ام جي ام جي zs سيارة ام جي ZS الأسعار الرسمية ام جي ZS موديل 2023 سيارة ام جي ZS موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

أخبار الفن| وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

موضوعات متعلقة

5 سيارات صينية الاكثر مبيعاً في مصر .. الأولى بـ 420 ألف جنيه

تعرف على سعر أرخص سيارة زيرو في مصر

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

أوفر برايس 520 الف جنيه .. اسعار كيا سبورتاج 2023 في مصر

بقوة 400 حصان.. إصدار خاص من لاند روفر |صور

BMW تطرح X5 موديل 2024 بالسوق المصري | اعرف سعرها

فرق 150 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2024

5 سيارات يابانية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 550 الف جنيه

ترشيحاتنا

الأوراق المطلوبة لاستخراج باسبور 2023

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

جلال السعيد يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول محمد مرسي .. فيديو

الذبحة الصدرية لا تقتصر على كبار السن وأعراضها تظهر بجميع المراحل العمرية

الصحفيين تنظم ورشة عن الأخطاء الإملائية والتدقيق اللغوي

جوائز قيمة للفائزين بمسابقة بحوث التحكيم في تغير المناخ وتعارض المصالح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عصير الدوم وفوائده

طريقة عمل الكيكة الأرمنية

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ