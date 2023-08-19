سعر ام جي ZS موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم شركة ام جي العديد من السيارات المتنوعة محليًا، ومنها النسخة الشهيرة من فئة الكروس اوفر الرياضية ZS، والتي تقدم داخل السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 804 آلاف و990 جنيها، وذلك للفئة الاولى COMFORT.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

سيارة ام جي ZS موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ام جي ZS موديل 2023

ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.

جر أمامي.

محرك 1500 سي سي.

4 سلندر.

قوة إجمالية 119 حصان.

عزم دوران 150 نيوتن/متر.

التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 10.9 ثانية.

استهلاك البنزين بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

عدد 2 AIRBAGS أمامي.

زجاج كهربائي.

سيارة ام جي ZS موديل 2023

نظام صوتي ترفيهي.

مكيف هواء.

حساسات ركن خلفية وكاميرا.

شاشة تتوسط قمرة القيادة.

مقود حركة متعدد الوظائف.

جنوط رياضية.

اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

مصابيح ضباب.

مكابح ABS وEBD.

سيارة ام جي ZS موديل 2023

الاسعار الرسمية لفئات ام جي ZS موديل 2023 داخل السوق المصري

الفئة الاولى ام جي ZS موديل 2023 بسعر 804,990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2023 بسعر 819,990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2023 بسعر 839,990 جنيه.