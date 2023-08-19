سعر ام جي ZS موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم شركة ام جي العديد من السيارات المتنوعة محليًا، ومنها النسخة الشهيرة من فئة الكروس اوفر الرياضية ZS، والتي تقدم داخل السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 804 آلاف و990 جنيها، وذلك للفئة الاولى COMFORT.
وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.
المواصفات الفنية للسيارة ام جي ZS موديل 2023
- ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.
- جر أمامي.
- محرك 1500 سي سي.
- 4 سلندر.
- قوة إجمالية 119 حصان.
- عزم دوران 150 نيوتن/متر.
- التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 10.9 ثانية.
- استهلاك البنزين بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
- عدد 2 AIRBAGS أمامي.
- زجاج كهربائي.
- نظام صوتي ترفيهي.
- مكيف هواء.
- حساسات ركن خلفية وكاميرا.
- شاشة تتوسط قمرة القيادة.
- مقود حركة متعدد الوظائف.
- جنوط رياضية.
- اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
- مصابيح ضباب.
- مكابح ABS وEBD.
الاسعار الرسمية لفئات ام جي ZS موديل 2023 داخل السوق المصري
الفئة الاولى ام جي ZS موديل 2023 بسعر 804,990 جنيه.
الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2023 بسعر 819,990 جنيه.
الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2023 بسعر 839,990 جنيه.