بعد طرحها في مصر ..أسعار ومواصفات إم جي RX5 PLUS موديل 2023|صور

تواصل شركة إم جي الصينية من تعزيز تواجدها دخل السوق المصري، بعد طرح النسخة الرياضية المحسنة RX5 PLUS موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و 150 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 في السوق المصري

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

مواصفات السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 171 حصانا، و 275 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

وتحتوي السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 على مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء ثنائي المناطق، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرش من الجلد، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

وتضم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 تجهيزات أخرى منها زر تشغيل وايقاف المحرك، مع حساسات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرا، وباب خلفي كهربائي التحكم، بالاضافة إلى مقعد كهربائي الحركة للسائق، وجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 19 بوصة.

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

أسعار ا لسيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى إم جي RX5 PLUS موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 150 ألف جنيه.

الفئة الثانية إم جي RX5 PLUS موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 200 ألف جنيه.