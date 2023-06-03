وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة ام جي RX5 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، وبذلك اصبحت السيارة تلامس المليون بعد أن وصلت اسعار الفئة الاولى إلى 999.990 ألف جنيه، بينما قدرت الاسعار الرسمية للفئة عالية التجهيزات بـ مليون و 49.990 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة للسيارة ام جي RX5 في مصر

ام جي RX5

ابرز مواصفات السيارة ام جي RX5

محرك 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي "تيربو".

قوة 169 حصانا.

250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

استهلاك للوقود 6.8 لتر لكل 100 كم.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية.

ام جي RX5

تضم السيارة ام جي RX5 باقة من التجهيزات بحسب الفئات ومنها، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت للسرعة، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية، واضاءة LED، بالاضافة إلى جنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

ام جي RX5

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي RX5 في السوق المصري

الفئة الاولى بسعر 999.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون 19.990 جنيه بدلاً من 919.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون 49.990 جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه.