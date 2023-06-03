عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

ام جي RX5
ام جي RX5

شهدت السيارة ام جي RX5 زيادة سعرية جديدة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV، وبذلك اصبحت السيارة تلامس المليون بعد أن وصلت اسعار الفئة الاولى إلى 999.990 ألف جنيه، بينما قدرت الاسعار الرسمية للفئة عالية التجهيزات بـ مليون و 49.990 جنيه.

ام جي تكشف عن HS الجديدة FACELIFT 2023 .. صور

سعر إم جي ZS بالسوق المصري .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة للسيارة ام جي RX5 في مصر 

ام جي RX5 

ابرز مواصفات السيارة ام جي RX5

 

  • محرك 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • قوة 169 حصانا.
  • 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • استهلاك للوقود 6.8 لتر لكل 100 كم.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية.
ام جي RX5 

تضم السيارة ام جي RX5 باقة من التجهيزات بحسب الفئات ومنها، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت للسرعة، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية، واضاءة LED، بالاضافة إلى جنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

ام جي RX5 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي RX5 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى بسعر 999.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون 19.990 جنيه بدلاً من 919.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون 49.990 جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه.

ام جي RX5 
RX5 ام جي سيارة إم جي RX5 الاسعار الجديدة السيارة ام جي RX5 الاسعار الرسمية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

بعد طرح موديل 2024 .. سعر ومواصفات هيونداي اكسنت RB

سعر جديد لـ BMW X6 بالسوق المصري .. اعرف بكام

أرخص طرازات BMW من فئة X بالسوق المصري .. أسعار جديدة

بدل البنزين.. السعر الجديدة لـ ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر

هيونداي تطرح موديلات 2024 من النترا HD .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك يكشف عن موعد بدء اختبارات الناشئين

أمريكا تدعو صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ