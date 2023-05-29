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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ام جي تكشف عن HS الجديدة FACELIFT 2023 .. صور

السيارة HS FACELIFT
السيارة HS FACELIFT موديل 2023

تواصل شركة ام جي تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة HS FACE LIFT مويل 2023، والتي تأتي ببعض التحديثات الخارجية، بالإضافة إلى بعض التقنيات الفنية والتجهيزات المستخدمة لهذه النسخة الرياضية.

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ام جي تكشف عن HS الجديدة FACELIFT 2023

 السيارة HS FACELIFT موديل 2023

لعل أبرز ما تتميز به السيارة ام جي HS FACELIFT 2023، هو الشكل الخارجي للشبكة الأمامية، والتي جاءت بشكل مختلف وبإطلالة "طولية" واسعة، بالإضافة إلى اللون الأسود المميز، كما حصلت السيارة على واجهة أمامية تضم مصابيح عدوانية الشكل بتقنية LED، ومصابيح ضباب أمامية LED أيضا.

 السيارة HS FACELIFT موديل 2023

وترتكز السيارة HS FACELIFT موديل 2023 على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق، حيث يبلغ قياسها 18 بوصة، ومنظومة عادم معدلة، بالإضافة إلى وجود بعض اللمسات المحدثة والقياسية، مثل سبويلر رياضية أعلى ناحية الزجاج، ومصابيح ضباب خلفية.

 السيارة HS FACELIFT موديل 2023

وتحتوي السيارة HS الجديدة FACELIFT 2023 على خاصية رصد النقاط العمياء، بالإضافة إلى تحديد المسارات، بينما زودت بمحرك بنزين مقترن بشاحن توربيني سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 159 حصانا، مع خيار هجين بقوة 21 حصانا وسعة 1500 سي سي أيضا، بينما تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات دابل كليتش، أو ناقل حركة يدوي.

 السيارة HS FACELIFT موديل 2023

سعر السيارة ام جي HS FACELIFT 2023

 

تقدم السيارة ام جي HS FACELIFT 2023 في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 23.495 جنيها استرلينيا، حتى 29.995 جنيها استرلينيا وذلك للفئة عالية التجهيزات.

 السيارة HS FACELIFT موديل 2023
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