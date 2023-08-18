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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا أوبتيما موديل 2023 في السعودية

هيونداي سوناتا موديل
هيونداي سوناتا موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الجديدة بالسوق السعودي وخاصة فئة السيدان أبرزها أوبتيما موديل 2023.

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هيونداي سوناتا موديل 2023 

مواصفات كيا أوبتيما موديل 2023

تتوفر السيارة كيا أوبتميا موديل 2023 بخيارين من المحركات:

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 192 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.2 لتر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي.

 

بينما جاء المحرك الثاني رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 2500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 194 حصانا، و 246 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.2 لتر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي.

هيونداي سوناتا موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة كيا أوبتميا موديل 2023        

تأتي السيارة كيا أوبتميا موديل 2023 بطول كلي بلغ 4.905 متر، وعرض كلي 1.860 متر، ارتفاع 1.445 متر، وقاعدة عجلات 2.850 متر، وبلغت سعة صندوق السيارة 510 لترات، وجاءت سعة خزان الوقود 60 لتر.

هيونداي سوناتا موديل 2023 

أسعار السيارة كيا أوبتميا موديل 2023

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 100,623 ريال

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 103,038 ريال

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 110,398 ريال

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 120,288 ريال

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 129,948 ريال

كيا أوبتميا موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 157,893 ريال

السعودية كيا أوبتيما موديل 2023 كيا أوبتيما كيا أوبتميا كيا أوبتميا

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