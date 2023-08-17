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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس ومرسيدس.. جولة في أسطول سيارات هالاند

جولة في أسطول سيارات
جولة في أسطول سيارات هالاند

لفت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ايرلنج وتابع هالاند الأنظار مؤخراً بعد ما تألق رفقة السيتيزن خلال الموسم الماضي وتصدره قائمة هدافي البريميرليج، بالإضافة للتتويج بالثلاثية التاريخية.

 

وتابع "هالاند أداء القوي هذا الموسم حيث أفتتح الموسم الجديد بتسجيل ثنائية في شباك بيرنلي، ويعتبر كغيرة من نجوم كرة القدم العاشقين لاقتناء السيارات المميزة والفاخرة.

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أسطول سيارات ايرلنج هالاند

رولز رويس كولينان رولز 

تأتي السيارة بمحرك بقوة 564 حصانًا بـ 12 صمامًا وتملك قوة كبيرة للغاية من فئة الـ SUV باللون الأبيض، ويبلغ سعرها 265 ألف يورو.

 جولة في أسطول سيارات هالاند

أودي آر إس أفانت

يمتلك هالاند سيارة مميزة من نوع أودي آر إس أفانت، باللون الأسود، كما ظهر بسيارة حمراء من نفس الطراز في إنجلترا مؤخرًا، وتبلغ قيمتها حوالي 135 ألف يورو، وتستطيع توليد قوة 630 حصانا و850 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعة 280 كلم/ ساعة، كما تستغرق 3.4 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كلم/ ساعة من السكون.

 جولة في أسطول سيارات هالاند

مرسيدس جي ال إي كوبيه 63

وتبلغ سرعة السيارة المميزة هذه والتي تحمل علامة إيه أم جي 280 كلم/ ساعة بفضل محركها المؤلف من ثماني أسطوانات والبالغ قوته 612 حصانا والمقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية سلسة جدا مؤلفة من 9 سرعات.

 

رانج روفر سبورت 

تعتبر السيارة رانج روفر سبورت حيث تأتي بقوة 523 حصانًا فقط ومحركها سعته 2000 سي سي، ويبلغ سعرها 135 ألف يورو.

هالاند إيرلنج هالاند أودي مرسيدس رانج روفر رولز رويس

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