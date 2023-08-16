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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

توقف محرك سيارتك فجأة.. اعرف السبب

صدى البلد

تحدث بعض المشكلات الفنية فجأة بدون سابق انذار أو أعطال سابقة في سيارتك، من أشهرها توقف محرك السيارة، وقد يحصل لجميع السيارات الحديثة والقديمة.

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توقف محرك السيارة فجأة

  • تأكد من أن خزان الوقود غير فارغ.
  • ارتفاع درجة حرارة المحرك، ويعتبر السبب الأكثر شيوعًا لتوقف المحرك بشكل مفاجئ هو ارتفاع درجة حرارته.
  • حدوث انخفاض ملحوظ في مستوى زيت محرك السيارة والذي يعرض المركبة لحدوث احتكاك بين الأجزاء المعدنية، مما يؤدي إلى توقفها عن العمل.
  • فحص البواجي والأسلاك الخاصة بها أو الكويلات ، فهي تسبب مثل هذا العطل.
  • أن يكون زيت الفتيس منخفضا مما يؤثر على ارتفاع الحرارة في ناقل الحركة وبالتالي حدوث تلف مفاجئ.
  • حدوث انسداد في محول الحفاز وهو المسؤول عن خروج الغازات والانبعاثات من داخل السيارة إلى خارجها.
  • انسداد فلتر الوقود حيث يمنع الوقود من المرور في اتجاه المحرك
  • تعرض مضخة الوقود للتلف أو ضعف في عملها فتقل كمية الوقود التي تصل الى المحرك أو تتوقف كليا.
  • تعطل في بطارية السيارة الذي يعمل على تلف وعجز في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل السيارة.
الفتيس محرك الكويلات الوقود بطارية البواجي

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