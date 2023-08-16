توقف محرك سيارتك فجأة.. اعرف السبب

تحدث بعض المشكلات الفنية فجأة بدون سابق انذار أو أعطال سابقة في سيارتك، من أشهرها توقف محرك السيارة، وقد يحصل لجميع السيارات الحديثة والقديمة.

توقف محرك السيارة فجأة